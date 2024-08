Ayuso: "El Gobierno se abandona al nacionalismo catalán buscando la destrucción de España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el Gobierno central por "abandonarse al nacionalismo catalán" y buscar "la destrucción de España" a través de "pactos ocultos" tras la formación del nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña encabezado por el socialista Salvador Illa. En declaraciones a los medios tras el acto de las Palomas de Bronce en la Casa de la Villa, la presidenta autonómica ha señalado que los ciudadanos "no son iguales" porque España "es un país de contrastes y de pecualiaridades", pero, pese a ello, "sí deben ser iguales ante la ley y las oportunidades". "¿Qué clase de federalismo nos van a imponer ahora?", ha expresado. "No termino de temer porque los cargos socialistas de toda España se abandonan en manos del nacionalismo catalán, de sus privilegios, y en su propósito de destrucción de la nación. Decía Nicolás Redondo en estos días que esta tarea nos reclama a todos, de manera singular a los socialistas que consideran que España es una nación y que antes de su militancia está su ciudadanía", ha aseverado Ayuso. En este sentido, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por asumir "privilegios a manos de personas que odian a España" y no buscar "lo mejor para los catalanes". "Están buscando la destrucción de España entera, que es como trabaja el nacionalismo", ha explicado. "El nacionalismo es destrucción, es odio, es impunidad y también es acabar con la soberanía, con la Constitución, con la verdadera igualdad que es la que se da ante la ley, ante el Estado de Derecho, ante las oportunidades", ha añadido la presidenta. En esta línea, ha afeado al Gobierno la falta de inversión en las comunidades que son "leales con España" y que, a su parecer, "no importan" para el Ejecutivo nacional. "Creo que arrancando a Cataluña de España no va a venir nada nuevo ni bueno, nada bueno se puede construir cuando se hace de esta manera", ha expresado. "Desde Madrid nos negamos a la creación de una supuesta España federal plurinacional y laica que es ilegal, que atenta contra la soberanía nacional y que, por supuesto, va a afectar a los recursos de todos los españoles y otras comunidades autónomas que tienen problemas verdaderos", ha subrayado. "Van a intentar que aquello que es inimaginable se convierta en obligatorio, normal, van a repetirnos hasta la saciedad las mismas mentiras de la convivencia, de que somos todos muy moderados. Desde Madrid no nos vamos a quedar quietos y vamos a apelar a ser nuestra mejor versión de esta región al servicio de todos, al servicio de España entera, de nuestra soberanía, de nuestra igualdad frente a la ley, las oportunidades y la Constitución", ha zanjado la presidenta madrileña.

