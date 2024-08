AM-Feijóo anuncia que convocará en septiembre a los presidentes autonómicos para "defender la igualdad de los españoles"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que en septiembre convocará a todos los presidentes autonómicos para "defender juntos la igualdad de todos los españoles", en relación al concierto económico en Cataluña pactado entre ERC y PSC para la investidura del socialista Salvador Illa. Según ha explicado, tiene un "compromiso" como presidente de "la primera fuerza política española" y convocará a los mandatarios regionales a la vuelta de vacaciones. "Y lo que no va a hacer el presidente, que es convocar a los presidentes autonómicos, lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre", ha anunciado en una entrevista este lunes en Cope, recogida por Europa Press. Feijóo ha señalado que defenderán juntos "la igualdad de todos los españoles". "Y lo vamos a hacer con toda la intensidad, con todas nuestras capacidades, porque insisto, estamos ante una urgencia nacional. Tenemos un desafío nacional que es mantener el estado de bienestar solidario en nuestro país, como lo hemos hecho durante todo el tiempo desde la Constitución del 78", ha señalado. El líder 'popular', que se encuentra recuperándose de una intervención ocular debido a un desprendimiento de retina, ha invitado a unirse a este "desafío histórico" a los socialistas, recordando que algunos de los barones del PSOE se han pronunciado en contra del pacto entre ERC y PSC, entre los que ha destacado al secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán. "A mí me produce una reconciliación con el desafío nacional que muchas veces los socialistas y los populares lo trabajamos y lo conseguimos en nuestro país. Por lo siguiente, vamos a activar todos los mecanismos constitucionales, estatutarios y toda la actividad política del primer partido de España para que los españoles sigamos manteniendo nuestro estado de bienestar y no nos lo deroguen un señor con una enorme ambición política que es permanecer en el gobierno con inmediato", ha recalcado. DESAFÍO NACIONAL En una valoración generalista sobre los sucesos de los últimos días en relación al retorno a España del expresidente catalán Carles Puigdemont y su posterior huida a Waterloo (Bélgica), Feijóo ha responsabilizado al "cien por cien" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del "delirio" que vive el país asegurando que él ha sido quien lo ha permitido y que Puigdemont "ha vuelto a España a cobrar su pacto". Asimismo, ha responsabilizado tanto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la huida del expresident al gestionar el control de fronteras y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Cuando ni el ministro de Interior ni la ministra de Defensa cumplen sus funciones, pues evidentemente hemos hecho otra vez, otra vez, y digo otra vez porque hemos vuelto a salir en la prensa internacional, pues es ridículo", ha lanzado. Con todo ello, ha vuelto a recriminar a Sánchez que con el 'cupo catalán' está "derogando la Constitución" y el estado de bienestar "desde el punto de vista de la igualdad de los españoles" y que está, además, "clausurando el Estado en Cataluña" al aceptar "un programa independentista". En este contexto, ha llamado a los españoles a "estar convocados" ante un "desafío nacional". "No pensaba yo que ningún presidente del Gobierno, por mucha ambición que tuviera, podría llegar tan lejos", ha apostillado. Es por ello que Feijóo ha insistido a todos los partidos que quieran mantener una "política coherente" que el pacto no se apruebe en el Congreso, advirtiendo al mismo tiempo al PSOE de que "se juega la propia existencia y supervivencia". PRONUNCIAMIENTO DE LA UE SOBRE VENEZUELA En otro orden de cosas, el líder 'popular' ha pedido a la Unión Europea (UE) un pronunciamiento "de forma expresa" reconociendo el resultado democrático de las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio insistiendo en que ha quedado "acreditado" que Nicolás Maduro es "fraude, es represión" y que "no resiste la realidad de los votos". En este sentido, ha cargado contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a quien ha tildado de "amigo e intermediario del régimen de Maduro" exigiendo al Gobierno de España que lidere un "plan de reconocimiento de los resultados democráticos en Venezuela en el ámbito de la Unión Europea". "España está muda. España no tiene plan", ha reclamado.

