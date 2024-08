Puigdemont prevé asistir este jueves a la investidura de Illa y a un acto previo de bienvenida

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont prevé asistir este jueves a las 10 en el Parlament al pleno de investidura del socialista Salvador Illa y a un acto previo de bienvenida a las 9 cerca de la Cámara, casi 7 años después de instalarse en Bélgica por las consecuencias judiciales del 'procés', y con una orden de detención. "He empezado el viaje de vuelta desde el exilio", anunció el miércoles por la mañana en las redes sociales una vez el Parlament ha convocado el pleno, y ha defendido su presencia en la Cámara como diputado electo de Junts tras las elecciones catalanas. RECIBIMIENTO DE PARTIDOS Y ENTIDADES El Consell de la República (CdRep) ha convocado una concentración de bienvenida en el paseo Lluís Companys a las 9 a la que asistirán Junts, ERC, CUP, ANC, Òmnium Cultural, CDR y Associació de Municipis per la Independència (AMI). En un comunicado, ERC calificó el miércoles de "excepcional" que vuelva y reiteró su deseo de que se le aplique la Ley de Amnistía. Puigdemont dijo el sábado que el acuerdo PSC-ERC para investir a Illa "hace que la detención sea una posibilidad real en muy pocos días" y añadió que también podía comportarle la cárcel. CONCENTRACIÓN DE VOX El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha llamado a concentrarse a las 9.30 frente al Parlament ante el regreso del expresidente y ha recibido el apoyo de organizaciones como S'ha Acabat y Hazte Oír. "No toleraremos la humillación de ver a un delincuente y prófugo de la justicia entrar al Parlament. Acude con tu bandera a recibirle como se merece, en caso de no ser detenido antes", dijo Garriga. Pese al amplio dispositivo de Mossos d'Esquadra ante la coincidencia del pleno de investidura y las protestas, fuentes de la Conselleria de Interior han trasladado a Europa Press que "el tema de blindar el Parlament no tiene nada que ver con el presidente Puigdemont". Las mismas fuentes reiteran que las medidas que se adoptarán son las habituales en escenarios como este, en el que confluyen un pleno en el Parlament y manifestaciones antagónicas en las inmediaciones del Parc de la Ciutadella, cuyas entradas estarán cerradas excepto la más cercana a la Estació de França. POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA INVESTIDURA El eventual retorno de Puigdemont puede condicionar el pleno de investidura y Jordi Turull (Junts) planteó suspender la sesión si detienen al expresidente, y otros partidos han abierto la puerta a esa posibilidad. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, dijo el martes que, si hay detención, "seguramente sea necesaria" la suspensión del pleno, algo que tampoco descartan los Comuns, como expresó el viernes su líder en el Parlament, Jéssica Albiach. PLENO DE INVESTIDURA En caso de que se desarrolle el pleno, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha detallado este miércoles su previsión de hacer el debate y votación de investidura en una jornada. El debate comenzará a las 10 con la lectura única por parte de un secretario de la Mesa del Parlament sobre la resolución de Rull en el que se propone a Illa como candidato, seguido por el discurso principal del presidenciable socialista. Acabada la intervención de Illa, la sesión se suspenderá por un periodo que acuerde la Mesa para que los grupos puedan acabar de preparar sus turnos de palabra, que después tendrán 30 minutos cada uno, a los cuales Illa podrá responder sin límite de tiempo, con la posibilidad de contrarréplica de cada formación por 5 minutos. VOTACIÓN DE INVESTIDURA Acabado el debate, se hará la votación, en la que Illa necesitará la mayoría absoluta de la Cámara, que previsiblemente obtendrá por la mínima de 68 de 135 diputados, tras cerrar la semana pasada los apoyos de los 20 diputados de ERC y los 6 de los Comuns, que se suman a los 42 escaños socialistas. Si no consiguiera la mayoría absoluta, se convocaría un segundo debate de investidura dos días después y una segunda votación, en la que Illa tendría suficiente con una mayoría simple (más votos a favor que en contra, sin contar las abstenciones y los nulos). Si Illa consigue la confianza de la Cámara, Rull lo deberá comunicar al Rey para que lo nombre presidente de la Generalitat, y el líder socialista deberá tomar posesión del cargo en un plazo de 5 días a partir del nombramiento.

Compartir nota: Guardar Nuevo