El PP dice que la llegada de Puigdemont a España "puede ser un circo" que acabe en "ridículo" internacional

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha advertido este miércoles que la llegada del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemomnt a España con el objetivo de asistir al debate de investidura del socialista Salvador Illa "puede ser un circo" que lleve a España al "ridículo, no sólo institucional, sino también político e internacional". De esta forma se ha pronunciado el dirigente 'popular' en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la sede nacional del PP, en Madrid, después de que Puigdemont haya confirmado que se encuentra de camino a Barcelona desde Waterloo --donde estableció su residencia tras huir de la justicia después del referéndum ilegal de 2017-- para asistir al debate de investidura. Aunque no sabe cómo va a ser el regreso de Puigdemont y las movilizaciones convocadas ante el Parlament, está convencido de que la situación "puede ser un circo" y un esperpento. "El guión de mañana podría haberlo escrito Ramón María del Valle-Inclán y no se habría ido una coma, es la España cañí llevada a su última consecuencia", ha ejemplificado Pons antes de aseverar que la situación que se vivirá a la llegada del expresidente de la Generalitat puede ser "un ridículo, no solo institucional, sino también político e internacional".

