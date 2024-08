Moreno advierte que Sánchez "no es capaz" de consultar a la militancia el pacto con ERC que tilda de "disparate colosal"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha lamentado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez "no es capaz de consultar a la militancia sobre el pacto con ERC", al tiempo que ha advertido que el Gobierno considera a Andalucía "un adversario a batir, y lo hace limitando los recursos". En una entrevista con ABC, recogida por Europa Press, ha señalado que las relaciones con el Gobierno son "muy difíciles", aseverando: "Hacemos un esfuerzo diario, porque es nuestra obligación, pero vemos que Andalucía pierde cuando hay un reparto de la Red Eléctrica, del sistema público universitario o de los fondos Next Generation". "Esto impide tener una relación cordial con el Ejecutivo, que es incapaz de entender a Andalucía", ha afeado el presidente andaluz, que ha advertido que existe "un nivel de hostilidad hacia los intereses andaluces". Asimismo, Moreno ha tildado de "disparate colosal" las acciones del Gobierno respecto a la financiación de Cataluña, y ha puesto de relieve que "cualquier modificación del modelo de reparto de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas debe ser previeamente informada al conjunto de las autonomías". En este punto, ha advertido que el pacto con ERC para la investidura de Salvador Illa "se ha hecho de espaldas a las comunidades, que nos hemos enterado por la prensa, y tampoco lo ha consultado con su partido". Lo "fundamental" de este acuerdo, ha proseguido el presidente regional, es que se trata de "un paso decisivo para la independencia de Cataluña de España" y ha incidido en que "estamos en un desmantelamiento progresivo de la estructura de Estado de Cataluña, que ya de por sí era débil". "Y no es por convencimiento, sino por la ambición de una sola persona que quiere seguir en el poder". "ECHO DE MENOS UN PSOE ANDALUZ FUERTE QUE RECLAME IGUALDAD" Sobre la postura del PSOE andaluz al respecto, Moreno ha señalado que es "esperpéntico" ver como la que ha sido "la federación más importante, la que cuando alzaba la voz cuando todo el mundo callaba para escucharla, se convierte en una mala sucursal del sanchismo en nuestra tierra" y ha añadido que "es triste que una andaluza, María Jesús Montero, sea la ministra que autoriza el acuerdo". "Echo de menos un PSOE fuerte en Andalucía, que sea capaz de reclamar igualdad entre los españoles. "A diferencia del PSOE de Castilla-La Mancha o Extremadura, el andaluz calla, y eso explica probablemente el distanciamiento entre la sociedad andaluza y el PSOE", ha aseverado, para recalcar que "el PSOE ha dejado de ser andaluz, porque ha dejado de defender los intereses de la tierra y valores tan importantes para el socialismo como la igualdad o la solidaridad". Así, Moreno ha rechazado solicitar un cupo andaluz, al igual que Cataluña, para lo que ha subrayado que "no vamos a blanquear algo que es negativo para España. Si cada autonomía tiene independencia fiscal, España desaparece". "MIS ASPIRACIONES POLÍTICAS ACABAN EN ANDALUCÍA" Preguntado por las elecciones regionales de 2026, Moreno ha asegurado que, "salvo una cuestión de fuerza mayor de salud, voy a ser candidato, porque tengo la responsabilidad de un proyecto empezado hace cinco años y medio que queremos culminar", al tiempo que ha rechazado pronunciarse sobre quién será el candidato del PSOE a estas futuras elecciones. Asimismo, ha asegurado que sus aspiraciones políticas "acaban en Andalucía" y eso ocurrirá "cuando los andaluces decidan". "No estaré mucho más de lo necesario para consolidar el cambio de Andalucía", ha apostillado. Sobre si Sánchez agotará el mandato, ha aseverado que "no va a agotar nada, porque no gobierna. Llevamos un año de legislatura y solo se ha aprobado una ley, la de Amnistía". "Es un gobierno débil y errático que sobrevive con la respiración asistida del independentismo más radical", ha concluido.

