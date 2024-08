Jaël Bestué, a la repesca de los 200 metros con la mejor marca española en unos Juegos

París, 4 ago (EFE).- La velocista barcelonesa Jaël Bestué no pudo clasificarse de forma directa para las semifinales de los 200 metros y buscará el billete a la siguiente fase en la repesca tras correr en la primer ronda en 23.17, la mejor marca de una española en la distancia en unos Juegos Olímpicos.

Jaël Bestué, de 23 años y perteneciente al Club Atletismo Adidas, compitió en la cuarta serie de los 200 metros. Sin viento y con un tiempo de reacción de 0.150, el más rápido de las ocho participantes, finalizó cuarta con 23.17, el mejor crono de una española en la distancia en los Juegos.

Al ser cuarta de su serie no pudo lograr el billete a las semifinales, un pase que tendrá que buscar en la repesca con otras 31 atletas y solo ocho plazas en juego.

"Me he encontrado bien. He corrido lo mejor que he podido por la calle dos y por eso voy a ir con ganas. Competir con este ambiente es una locura y es lo que me llevo. Voy a disfrutar de la experiencia. Ya he sufrido mucho y esto tiene que ser para disfrutar", dijo la velocista catalana al terminar su prueba en el Estadio de Francia.

Entre las atletas que han pasado a la semifinal está la santalucense Julien Alfred, que en la víspera se proclamó campeona olímpica de 100 metros. EFE

drl/ism