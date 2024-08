El Gobierno ordena paralizar la acogida de migrantes en el Centro de Inmigrantes de Ceuta

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ordenado paralizar la acogida de nuevos migrantes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta durante la jornada de este jueves. La Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado a Europa Press que se trata de una decisión que persigue descongestionar las instalaciones, que se encuentran actualmente por encima de los 600 residentes pese a tener capacidad para 512. La Delegación, que en estos momentos está trabajando en conjunto con el equipo ministerial, espera que la medida tomada sea coyuntural, y afirma desconocer si se mantendrá durante los próximos días. A las puertas del CETI, esperando ser admitidos, se encuentran seis hombres de origen subsahariano, procedentes de Mali, Guinea Conakry y Sudán, que accedieron a Ceuta hace dos y tres días, y diez magrebíes, que cruzaron hasta la ciudad autónoma diez días atrás, según han relatado ellos mismos a Europa Press. Hasta la zona se ha desplazado en estos días un equipo de Cruz Roja, que los ha dispuesto de mantas y material básico, aunque no de alimentación. La ONG ha atendido las heridas de emergencia que algunos presentaban. A cargo de ofrecer comida y bebida a los migrantes están algunos residentes del Centro, quienes han decidido compartir sus alimentos con los recién llegados a España. Los migrantes con los que ha conversado esta agencia a las puertas del CETI confirman que el Centro está sobreocupado, pero añaden que muchos otros lo han abandonado durante estos días. El pasado 28 de julio, 32 residentes partieron rumbo a la península; este jueves, diez. No entienden los migrantes que la salida de unos no implique la acogida de otros. Esta situación acontece semanas después de que se produjeran cuatro detenciones y un residente tuviera que ser trasladado al hospital como consecuencia de un altercado entre internos magrebíes y subsaharianos. No era la primera vez que se producía una trifulca entre ambos colectivos. Uno de los migrantes que permanecía este jueves frente al CETI, acompañando a quienes se les niega la acogida, lleva dos meses en el Centro y confirma que el número de internos ha crecido desde su llegada. Las fuentes consultadas han reconocido que esta situación, a la que se suma la falta de entendimiento entre personas que no comparten el mismo idioma, pueda derivar en algunos enfrentamientos. Pero han subrayado que las circunstancias de ocupación y el surgimiento de algunas trifulcas "no justifica" que no se conceda a las personas migrantes "la oportunidad de atender sus necesidades básicas".

