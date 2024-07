PSOE murciano considera "el triunfo del acuerdo y una buena noticia para España" el preacuerdo entre el PSC y ERC

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Pepe Vélez, ha considerado este miércoles que el preacuerdo entre el PSC y ERC es "el triunfo del acuerdo y una buena noticia para España porque seguirá mejorando la situación en Cataluña y, de esta forma, fortaleciendo el país", han señalado fuentes socialistas en nota de prensa. "Nuestro país en su conjunto necesita que Salvador Illa sea investido presidente para continuar por la senda de reconciliación, diálogo y acuerdo, iniciada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que nos ha permitido resolver la situación que se generó en Cataluña durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy", ha defendido Vélez. En este sentido, ha afirmado que cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia, se encontró con una sociedad catalana dividida y con el independentismo en máximos históricos. "Ahora, gracias a las políticas puestas en marchas por el PSOE, la situación es muy diferente. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, el independentismo ha perdido la mayoría en Cataluña y la mayor parte de la sociedad catalana apuesta por el proyecto común que es España", ha opinado Vélez. No obstante, ha asegurado que seguirá trabajando por una actualización del sistema de financiación autonómica que reconozca la singularidad de la Región de Murcia, aunque "lo más importante es contar con un Gobierno regional que refuerce nuestros servicios públicos, algo que no ocurre en estos momentos", ha lamentado. Vélez ha afirmado que el Partido Popular no tiene ninguna legitimidad para hablar de igualdad. "Cuando gobierna, como en la Región, baja impuestos a los más ricos y privatiza los servicios públicos. De hecho, acabamos de conocer que el Gobierno regional del PP ha realizado derivaciones millonarias a la sanidad privada saltándose la ley y sin justificar la falta de medios en los centros públicos", ha asegurado. "El Partido Popular está demostrando, una vez más, su cinismo e hipocresía", ha criticado. "Cuando Núñez Feijóo, siendo presidente de Galicia, defendió en 2016 un concierto económico para Cataluña, mientras Puigdemont anunciaba un referéndum unilateral, no vimos al PP decir que era ilegal, inconstitucional, que rompía España o alguna de las burradas que estamos escuchando", ha recordado. "Tampoco escuchamos al Partido Popular rechistar cuando el Partido Popular de Mariano Rajoy, en el año 2017, ponía como ejemplo de 'lo que hay que hacer en Cataluña' el cupo vasco o cuando el PP de Aznar pactó con el nacionalismo catalán ceder las competencias de tráfico a los Mossos d'Esquadra, la cesión del 30 por ciento del IRPF a la Generalitat catalana, así como la gestión de impuestos como los de patrimonio o sucesiones y donaciones", ha añadido. Finalmente, ha resaltado que el PSOE siempre ha demostrado una "defensa firme de la igualdad y de la solidaridad porque son los pilares de nuestro proyecto de país", y ha reiterado su plena confianza en Salvador Illa y en el Partido Socialista.

Compartir nota: Guardar Nuevo