El PP de Aragón apela a la "responsabilidad" de PSOE y CHA y les pide que "frenen a Sánchez"

El portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha hecho un llamamiento este martes al PSOE de Aragón y a CHA (Sumar) para que "actúen con coherencia y responsabilidad y frenen a Pedro Sánchez en su decisión de romper el sistema de financiación común concediendo la independencia fiscal a Cataluña". "El PSOE de Aragón ha sido una formación responsable a lo largo de su historia, ha contribuido al crecimiento de nuestra Comunidad Autónoma y hasta hace muy poco ha tenido responsabilidad de Gobierno. Hoy tienen la obligación de salir del ostracismo en el que están inmersos, decir la verdad y defender a los aragoneses", ha afirmado el portavoz popular, que ha señalado que "no cabe esconderse detrás de un tuit, los aragoneses merecen que el socialismo aragonés vuelva a la coherencia que ha tenido en otros tiempos diciéndole a Pedro Sánchez que ya basta, ya vale". El portavoz parlamentario popular se ha dirigido también a CHA (Sumar), socio de gobierno de Pedro Sánchez y ha insistido en que la "coherencia, los principios fundacionales de Chunta Aragonesista le obligan ya a romper con Pedro Sánchez, por respeto a sí mismo y por respeto a lo que este partido ha representado desde su fundación". El portavoz popular ha dejado claro que "esto no se trata de un ataque, se trata de decir la verdad y tanto el PSOE como la CHA lo saben. Por eso les pido responsabilidad, que trabajen para poner freno a este desgobierno que daña cada día un poco más a los aragoneses, a nuestra igualdad, a nuestros servicios, a nuestros derechos como ciudadanos libres e iguales tal y como consagra nuestra Constitución". Además, Ledesma ha anunciado que el grupo parlamentario popular solicitará la celebración de un Pleno monográfico en las Cortes de Aragón si se consuma la ruptura del sistema común de financiación. COMPRAR SILLONES CON EL DINERO DE TODOS LOS ESPAÑOLES Ledesma ha señalado que el preacuerdo alcanzado supone un paso más en la ruptura del régimen constitucional, en la ruptura del principio de igualdad de los españoles, en la ruptura de la convivencia y la solidaridad, "y lo más grave es que esta ruptura la perpetra quien tiene la responsabilidad máxima de garantizar nuestro Estado de Derecho, esta ruptura la perpetra el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez". Además, ha recordado que la independencia fiscal para Cataluña está fuera de la legalidad y que no la recoge nuestra Constitución. "Significa crear españoles de primera y de segunda y condena a los aragoneses a ser ciudadanos de segunda. Con esta ruptura del sistema de financiación común lo que le están diciendo a los españoles es que depende de donde vivas tendrás unos servicios diferentes, una educación diferente, una sanidad de primera o de segunda. Este es uno de los ataques más graves realizados a nuestros servicios públicos". Ledesma ha puesto en evidencia que, una vez más, el PSOE y Sánchez utilizan el dinero de todos los españoles para "comprar sillones". Así, ha afirmado que "el PSOE y Pedro Sánchez lo han vuelto a hacer. Venden a los españoles para mantenerse en el poder. Hoy dan un paso más". "El Gobierno de Sánchez se ha convertido en un Ejecutivo anti sistema, capaz de renunciar a sus obligaciones más básicas, dañando al conjunto de los españoles solo para que 23 personas sigan sentadas en el Consejo de Ministros y para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat, 24 beneficiados frente a 48 millones de españoles damnificados", ha asegurado el portavoz parlamentario popular.

