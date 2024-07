Maroto advierte de que en España "existe un problema con la falta de libertad de expresión"

El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, ha advertido de que en España "existe un problema con la falta de libertad de expresión" y no con los medios de comunicación, como señala el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo ha manifestado Maroto este lunes en Segovia en una intervención junto a los senadores que representan a Segovia, la presidenta del PP en Segovia, Paloma Sanz; el representante en la comisión de Transporte, Juan José Sanz Vitorio, y la vocal en varias comisiones, María Ángeles García. En este sentido, Maroto ha criticado que aunque Sánchez "acude a casi todas las sesiones semanales de control del Congreso, este año sólo ha acudido a una en el Senado". "No le gusta que el Partido Popular le controle", ha censurado al respecto. Asimismo, ha criticado que cuando surge algún aspecto que no es del agrado del presidente del Gobierno, se alude al fango y a la manipulación mediática. Por su parte, Paloma Sanz ha destacado que el PP ha llevado al Senado diversos asuntos importantes para la provincia, entre ellos 16 temas principales, como los referidos a transporte --la variante de San Rafael, la línea férrea Burgos-Madrid por Segovia o la bonificación de peajes en la A6 y A61-- , a edificios públicos --cuartel Guardia Civil en la Lastrilla, módulo de atletismo en Segovia o nuevos accesos a estación AVE-- o los específicos de la situación ferroviaria entre Segovia y Madrid en los últimos meses. Pese a ello, ha denunciado que el Gobierno de España "mantiene silencio absoluto" sobre estos temas que son "fundamentales" para la provincia". "Mientras el PP ha cumplido su trabajo en el Senado, con estas propuestas, una vez han llegado al Congreso han quedado en hibernación, paralizadas, mientras el PSOE únicamente ha aprobado dos leyes en el Congreso, la de Amnistía y otra referida a Artes Escénicas", ha apostillado al respecto. Igualmente, Juan José Sanz Vitorio también ha puesto en valor que "gracias al PP se ha celebrado en siete ocasiones la Comisión General de las Comunidades Autónomas, frente a la única que se desarrolló en toda la legislatura pasada".

