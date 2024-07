Alegría asegura que habrá balance del curso político por parte del Gobierno pero que no tienen "fecha cerrada"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo hará balance del curso político aunque todavía no tiene una "fecha cerrada" debido a que se están "cerrando agendas". De esta forma se ha pronunciado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press. En ella ha mantenido que habrá un balance por parte del Gobierno para poner de relieve las políticas llevadas acabo durante el primer año de la presente legislatura, aunque ha explicado que todavía no tienen la "fecha cerrada" ya que los ministros están "cerrando agendas". Aún así, ha subrayado que "inmediatamente" después de que cierren una fecha para realizar el balance, la trasladarán "con toda la transparencia" a la ciudadanía y a los medios de comunicación como, según ha dicho, "siempre" ha hecho el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. "No les puedo dar todavía una concreción exacta, porque estamos cerrando agendas, pero cuando esto sea así, como siempre, lo daremos con toda la transparencia", ha sentenciado Alegría al ser preguntada por si habrá balance del Gobierno y cuándo sería este acto. EL AÑO PASADO NO SE LLEVÓ A CABO POR EL 23J La rueda de prensa de balance del curso político la lleva a cabo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa y suele realizarse dos veces al año, una en diciembre, antes de las fiestas navideñas y otra a finales del mes de julio, previo al parón veraniego. La última se llevó a cabo el pasado 27 de diciembre y en ella Sánchez respondió a preguntas sobre la Ley de Amnistía, que todavía no había sido aprobada por el Parlamento, y llamó a aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica, dado que el actual se aprobó en el año 2005. Sin embargo, el Gobierno no realizó la rueda de prensa de balance el pasado verano, porque en esas fechas se celebraron elecciones generales anticipadas del 23 de julio que dieron paso a la actual legislatura. Ahora Sánchez ofrecería el resumen de los últimos meses de Gobierno, pocos días después de haber comparecido ante el juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, y en la recta final de las negociaciones con ERC para que apoyen la investidura de Salvador Illa en Cataluña a cambio de un acuerdo que mejore la financiación de la comunidad.

