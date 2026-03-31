Prisión para el guardia civil investigado por drogas en Chiclana, con 15 encarcelados

Ceuta, 31 mar (EFE).- El agente de la Guardia Civil arrestado este viernes en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en el marco de una operación contra el narcotráfico ha ingresado en prisión, por lo que son ya 15 las personas encarceladas, han informado a EFE fuentes judiciales.

La operación ha dejado al descubierto este sábado un narcotúnel situado en una nave industrial del polígono ceutí del Tarajal.

El magistrado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional del agente.

El agente estuvo destinado en Ceuta hasta que se jubiló hace un año y medio y había establecido su residencia en Chiclana, donde fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil.

Este domingo se había acordado la prórroga de su detención mientras otros 14 detenidos ingresaban en prisión preventiva, comunicada y sin fianza y otras 5 personas eran puestas en libertad.

La Fiscalía había solicitado prisión para todos los detenidos en esta operación por presuntos delitos de organización criminal y contra la salud pública.

La investigación judicial, que se inició hace poco más de un año, estuvo centrada desde su comienzo en una estructura ceutí que operaba de forma constante con envíos de sustancia estupefaciente producida en Marruecos y con destino a España y Francia.

La operación ha dejado al descubierto este mismo sábado un narcotúnel situado en una nave industrial del polígono el Tarajal, por donde presuntamente entraba la droga.

El narcotúnel es una "compleja" infraestructura subterránea, con tres niveles, raíles y vagones, que era utilizada para introducir toneladas de hachís en España, según informó la Delegación del Gobierno. EFE