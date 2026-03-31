Espana agencias

Prisión para el guardia civil investigado por drogas en Chiclana, con 15 encarcelados

Guardar

Ceuta, 31 mar (EFE).- El agente de la Guardia Civil arrestado este viernes en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en el marco de una operación contra el narcotráfico ha ingresado en prisión, por lo que son ya 15 las personas encarceladas, han informado a EFE fuentes judiciales.

La operación ha dejado al descubierto este sábado un narcotúnel situado en una nave industrial del polígono ceutí del Tarajal.

El magistrado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional del agente.

El agente estuvo destinado en Ceuta hasta que se jubiló hace un año y medio y había establecido su residencia en Chiclana, donde fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil.

Este domingo se había acordado la prórroga de su detención mientras otros 14 detenidos ingresaban en prisión preventiva, comunicada y sin fianza y otras 5 personas eran puestas en libertad.

La Fiscalía había solicitado prisión para todos los detenidos en esta operación por presuntos delitos de organización criminal y contra la salud pública.

La investigación judicial, que se inició hace poco más de un año, estuvo centrada desde su comienzo en una estructura ceutí que operaba de forma constante con envíos de sustancia estupefaciente producida en Marruecos y con destino a España y Francia.

La operación ha dejado al descubierto este mismo sábado un narcotúnel situado en una nave industrial del polígono el Tarajal, por donde presuntamente entraba la droga.

El narcotúnel es una "compleja" infraestructura subterránea, con tres niveles, raíles y vagones, que era utilizada para introducir toneladas de hachís en España, según informó la Delegación del Gobierno. EFE

Últimas Noticias

La Bolsa española abre con una subida del 0,15 % condicionada por Irán e IPC en eurozona

Infobae

Una veintena de mujeres portan con recogimiento la Virgen del Rosario en Logroño

Infobae

EH Bildu denuncia ante la Ertzaintza amenazas de muerte contra Arnaldo Otegi

Infobae

El PP exige un cambio del reglamento penitenciario tras "las liberaciones de etarras" por el "pacto" de Sánchez y Bildu

El PP exige un cambio del reglamento penitenciario tras "las liberaciones de etarras" por el "pacto" de Sánchez y Bildu

La cartelera de Semana Santa nos devuelve a Super Mario, Sorrentino y Carmen Maura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía nacional jubilado consigue el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión y recibirá 15.000 euros en atrasos

Un policía nacional jubilado consigue el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión y recibirá 15.000 euros en atrasos

Conducir a 120 kilómetros por hora es tirar el dinero en la autopista: estas son las recomendaciones de los expertos para ahorrar en Semana Santa

Un padre tendrá que seguir pagando la pensión alimenticia a sus dos hijos mayores de edad: aunque llevan cinco años sin hablar, no es culpa de los jóvenes

Sanidad se quiere deshacer de la colección de arte de un histórico narco gallego: subasta cuadros de ‘El Culebras’ por precios entre 18 y 150 euros

Los consejos de los expertos para conseguir la mejor oferta a la hora de comprarte un coche

ECONOMÍA

Aumenta el empleo de las personas con discapacidad en España, pero el 65% sigue fuera del mercado laboral: la psicosocial es la más castigada

Aumenta el empleo de las personas con discapacidad en España, pero el 65% sigue fuera del mercado laboral: la psicosocial es la más castigada

La compra de vivienda para especular se desploma casi a la mitad por miedo a que caiga la rentabilidad del alquiler

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las consecuencias de la “guerra perpetua” en Irán que anticipa el Gobierno: tras la gasolina, el precio de los alimentos es el siguiente

Retiran el carné de conducir a una mujer que se presentó ebria a una entrevista de trabajo para una residencia de ancianos: “Solo me tomé tres cervezas la noche anterior”

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP