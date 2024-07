Fúnez (PP) critica la inacción del Sánchez, "más pendiente de resolver los problemas de su familia en los tribunales"

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha criticado al Ejecutivo y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no gobiernan" y ha asegurado que la agenda política del presidente "parece más una crónica de tribunales" que una agenda política. "El Gobierno de Sánchez y el propio Sánchez se han convertido en un gran bulo porque están en el Gobierno pero no gobiernan. Ya no están pendientes de resolver los problemas de los ciudadanos sino que Sánchez está más pendiente de resolver los problemas suyos y de su familia en los tribunales", ha asegurado Fúnez este domingo en un acto en Ciudad Real. La portavoz popular también ha arremetido contra la visita de Sánchez al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ya que considera que la reunión sirvió para negociar la "compra del sillón" para Salvador Illa. "Lo que hizo fue poner a disposición de los independentistas catalanes esa independencia fiscal, que perjudica a la mayoría de los españoles", ha señalado. "Sánchez va a tragar con la independencia fiscal, después tragará con el referéndum de independencia porque la manera que tiene él de arreglar los problemas de los españoles es comprando sillones. Y así se arreglan sus problemas pero no los problemas de la mayoría de los ciudadanos de este país", ha recalcado.

