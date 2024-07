Feijóo pide investigar "todos lo contratos de igualdad" del último año" tras el cese de directora Instituto de la Mujer

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha saludado este miércoles el cese de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres pero ha dicho que no es "suficiente" y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que realice una investigación de "todos los contratos de igualdad" del último año. Este martes, el Gobierno cesó a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, días después de que se hiciese pública que la empresa que comparte con su mujer recibió al menos 64 contratos de puntos violeta con ayuntamientos del PSOE, por los que habría facturado alrededor de 250.000 euros. El cese se produjo tras las críticas del socio de Gobierno Sumar, que reclamó su dimisión. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió "paciencia" a la espera de las explicaciones por parte de la directora del Instituto de la Mujer. Por su parte, Isabel García se defendió en todo momento de la acusaciones al asegurar haber cumplido "escrupulosamente" la ley. EL CESE "ESTÁ BIEN PERO NO ES SUFICIENTE" En un encuentro con sus diputados y sus senadores para hacer balance del curso parlamentario, Feijóo ha señalado que, "tras darse un tiempo para buscar una excusa que al final no encontró", el Gobierno decisión cesar a la directora del Instituto de la Mujer "al verse envuelta por escándalos de adjudicaciones a familiares". "Esto está bien, pero no es suficiente", ha asegurado el presidente del PP ante esa decisión. Así, ha emplazado al Gobierno a "realizar una investigación sobre todos los contratos de igualdad en el último año". Según el jefe de la oposición, los españoles "merecen saber si su dinero se está usando bien o se está desfalcando hacia amigos y familiares del Gobierno". "La Justicia tiene el derecho y la obligación de investigar al Gobierno, y todos debemos tener un Gobierno que no extienda dudas sobre la limpieza de todo lo que toca", ha manifestado.

