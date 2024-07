Maialen Chourraut solo se plantea dar su "mejor versión"

París, 23 jul (EFE).- La donostiarra Maialen Chourraut, triple medallista olímpica en piragüismo eslalon, aseguró este martes, cuatro días antes de afrontar la primera ronda de París 2024, que tan solo se plantea dar su "mejor versión" sin pensar más allá o en una cuarta presea.

Siempre prudente, cautelosa, la palista vasca, bronce en K1 en Londres 2012, oro en Rio 2016 y plata en Tokio 2020, que encara en la cita francesa su quinta presencia olímpica con 41 años, aprovecha esta experiencia para alejarse de sufrir más presión de la debida, aunque no le aparta del camino de trabajo y concentración que siempre ha marcado su exitosa trayectoria.

"No somos adivinos, no sabemos lo que va a suceder en el futuro. Es muy difícil acertar una quiniela y nos encanta hacer quinielas. Las medallas solo las consiguen las tres primeras y los tres primeros. He tenido la suerte de vivir esa experiencia y tener tres medallas en casa. Echo la vista atrás y me digo cómo lo he hecho, a base de mucho trabajo", comentó en conferencia de prensa.

"Estoy muy orgullosa de mí misma. Los años van tirando 'p'alante', ya tengo 41 y he sido capaz adaptarme al formato de navegación de hoy día, al formato del kayak cross, a veces he estado con las mejores y otras veces las competiciones no salen como quieres, pero sigo aquí. Me gusta mucho más preparar mi entorno para lo peor que para lo mejor", comentó Chourraut, quien aseguró que ha trabajado bien pero que tiene rivales que también lo han hecho y que "reman a un nivel muy alto".

Admitió que en estos momentos en los que encara la recta final antes de empezar la competición, siente los "nervios a flor de piel" y que "la tensión ya se hace notar", pero que le gusta "este sufrimiento" y que no busca un "resultado numérico" sino buscar su "mejor formato navegación", su "mejor versión" para irse contenta a casa. "Ahora hay que aprovechar estos dos días y venga, a ponernos en la salida y tirar adelante", agregó.

La kayakista vasca, que tras Tokio 2020 definitivamente decidió continuar, explicó que en 2022 se tuvo que operar de un hombro porque lo tenía "un poco pochillo" y que si quería llegar a París debía de hacerlo. "Ha sido un ciclo olímpico al mismo tiempo bonito, intenso", apuntó la trimedallista olímpica, que también competirá en la nueva modalidad de kayak cross.

Maialen Chourraut, por otro lado, consideró que el equipo español de eslalon, integrado también por Pau Echaniz, Miquel Travé, Miren Lazkano y Manuel Ochoa, es "joven" pero que "lleva muchos años compitiendo, sacando grandes resultados y tienen un gran potencial, ya saben como competir".

Travé, que también disputará la primera ronda de C1 el sábado, indicó que se encuentra bien físicamente y que en una semana como esta, dura de entrenamientos, propia de precompetición, "cuesta que salga todo", aunque dijo que el resultado no dependerá de él.

"Tendré que dar mi mejor versión", declaró el palista catalán, hijo del que fue entrenador del equipo español en los Juegos de Atlanta de 1996, se fija como objetivo acceder a la final y conseguir un diploma olímpico.

Pau Echaniz, representante en K1 hombres, hijo de Xabi Echaniz, quien a su vez es pareja de Maialen Chourraut, se presenta "ilusionado" tras haber entrenado "muy bien" a unos Juegos en los que no busca "el resultado, sino la forma de competir, luego el resultado es una consecuencia de cómo se ha remado".

"Ha sido un ciclo en el que he mejorado mucho. Hace tres años seguramente no era el favorito para estar aquí. He ido mejorando mucho año tras año con la ayuda de mi Aita. He notado esa mejora en el agua mejorando resultados, vivencias..., para mí ha sido un ciclo muy bonito y al final estoy aquí y supercontento por eso", explicó.

También debutante, Miren Lazkano, que competirá en C1, comentó que acude "físicamente bien" dispuesta a "rendir al máximo nivel", lo que le "dejaría satisfecha más allá de un resultado".

Admitió que en el presente ciclo, 2021 fue su mejor año. "Lo importante ha sido no dejar pelear, estar ahí, y saber que después de lo malo podía venir lo bueno. Me ha costado lo mío aguantar ahí, lo importante era estar ahí, peleando. En eso han consistido mis tres años. Ahora a disfrutar", comentó Lazkano, quien comenzó en el piragüismo más por los amigos que hizo en un curso de verano al que le apuntaron sus padres más por su hermano que por ella, a la que no le gustaba.

Manuel Ochoa, el último en entrar en el equipo al ser seleccionado para kayak cross en detrimento del segoviano David Llorente, tuvo unos inicios también curiosos, ya que, según explicó, probó por primera vez cuando su padre le montó en una piragüa y la ató con una cuerda de veinte metros a un poste.

El palista gallego reconoció que al haber recibido la plaza recientemente había tenido menos tiempo para "hacer los deberes", pero que bajo la batuta de su entrenador llegaba bien a París 2024, cita en la que no tiene expectativas.

"La verdad, el resto y yo tenemos potencial para estar en cualquier lugar de la tabla, desde el primero hasta el último. Lo que hay que hacer es dejar los deberes hechos para afrontar la prueba", indicó. EFE

jap/sab