PSIB propone 15 medidas "urgentes" para dar respuesta a manifestación "histórica" contra masificación turística

El PSIB-PSOE ha propuesto este lunes 15 medidas "urgentes" para dar respuesta a las exigencias transmitidas por parte de las más de 20.000 personas, según cifras de la Policía Nacional, y 50.000, según los organizadores, que este domingo decidieron salir a las calles de Palma, en una manifestación "histórica", convocada por la plataforma 'Menys turisme, més vida', contra la masificación turística, y a la que además se adhirieron más de un centenar de entidades. Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, en una rueda de prensa, junto a la portavoz socialista en el Consell y secretaria general de Socialistas de Mallorca, Catalina Cladera, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Xisco Ducrós, en la que ha advertido que "nunca antes, un gobierno había tenido en su primer año tantas manifestaciones en contra de sus políticas, o para exigir un cambio en las mismas, como ha tenido el Govern de Marga Prohens". Y es que, según ha continuado, quienes este domingo salieron a las calles de Palma "no creen en la presidenta, ni en su pacto, ahora roto, con Vox". En este sentido, Negueruela ha exigido a Prohens que "escuche a la calle" y "explique su hoja de ruta", que "adopte medidas" porque "mientras dice unas cosas, sus actos van por el camino contrario" y la gente "protesta por sus hechos" porque "se puede ser hipócrita una vez, pero no tantas". "La gente quiere medidas ahora, no dentro de dos o tres años", ha destacado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, lamentando asimismo que, Prohens haya decidido que los grupos de trabajo de la Mesa para el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de las Islas, los dirijan directores generales con "dudosísimos currículums" en las materias "en vez de expertos". "Es el momento de las medidas, no de estudios ni de análisis", ha subrayado Negueruela, anunciado que desde las portavocías del PSIB en las distintas administraciones --Parlament, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma-- se proponen 15 medidas "urgentes" para dar respuesta a las exigencias de una manifestación "histórica". De éstas medidas, destacan la propuesta de limitar los precios de la vivienda, parar el decreto de "depredación" de suelo rústico, endurecer el decreto de regulación contra el turismo de excesos o mantener la limitación de cruceros en el puerto de Palma, entre otras, que "han de ir en el sentido de un decrecimiento turístico, para lo que el primer paso fue la moratoria turística", ha incidido. Finalmente, en materia social, Negueruela ha denunciado que "el PP ha quitado los controles a los trabajadores en el plan de lucha contra la precariedad laboral". Y, en este sentido, ha reclamado que "se pongan de nuevo en marcha", ofreciéndose a "mantener contactos con el Gobierno de España para ponerlo de nuevo en marcha y adoptar nuevas medidas en esta materia" porque, ha criticado, "de toda la parte social de la ley turística no hay ningún desarrollo". "Es el momento de las medidas", ha destacado, concluyendo que "hay que empezar, una vez más, por la parte social, la vivienda, el medio ambiente y con controles para favorecer a trabajadores de las islas". MALLORCA Por su parte, la portavoz socialista en el Consell y secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Catalina Cladera, se ha mostrado convencida de que "la gente, la calle habló muy claro en la manifestación de este domingo", en la que defendieron que "es bien hora de parar". "El PP tiene que escuchar y adoptar medidas" para hacer frente a la situación de masificación turística y de difícil acceso a la vivienda, que denunciaron los manifestantes. "¿Donde está el señor Galmés --presidente del Consell de Mallorca--?", se ha preguntado Cladera, acusándole de "ponerse de perfil" ante problemas y manifestaciones como la de este domingo porque "está atrapado en un pacto con Vox", una formación que, ha lamentado, "le pararía cualquier medida relativa a mejorar la sostenibilidad de Mallorca" porque "Vox elimina de la agenda política la agenda 2030 y es contraria a las políticas de sostenibilidad". En cualquier caso, ha continuado Cladera, desde el Grupo Socialista en el Consell se exige a Galmés que "actúe ya de manera decidida" y que "deje de poner excusas con un estudio de carga, que hace un año que tiene anunciado pero que, ahora, ya no sabemos si será a finales de años cuando tendrá los resultados". "Mientras tanto", ha advertido, "Mallorca está atascada". "Todos los rincones de la isla sufren más atascos que nunca, y el único responsable es Galmés, que ya lleva más de un año gobernando. No vale lanzar balones fuera, como suele hacer él", ha hecho hincapié Cladera. La portavoz socialista ha recriminado de igual manera al presidente del Consell haber echado atrás el tranvía de Palma, "que tenía financiación"; que no se sepa nada del tren de Llevant --"no dicen que no pero tampoco ponen financiación, como sí tenía la pasada legislatura"--; que "tampoco haya una apuesta clara por el transporte público en esta isla"; y que "hiciera que su partido, el PP, votará en contra de una proposición de ley, que había en el Parlament, para limitar la entrada de vehículos en Mallorca". También, la aplicación de forma "inminente" del decreto ley de "depredación" urbanística, "sin adoptar ningún criterio paisajístico, sin dar instrucciones a los ayuntamientos, un caos". Un decreto ley, éste, que la socialista Cladera ha pedido paralizar, porque "aprueba una amnistía urbanística para legalizar más de 30.000 casas ilegales en Mallorca y permite hacer chalets de más de 500 metros cuadrados", lo que, ha considerado, "es un atentado al suelo rústico" de esta isla y "una invitación a la especulación, perjudicando a los residentes porque no ayuda a solventar los problemas de vivienda". Y, en materia turística, Cladera ha criticado la "inacción" del gobierno insular de Galmés, "que no consigue cerrar ninguna oferta ilegal". En contraposición, el PSOE propone la persecución del alojamiento turístico ilegal, con "más controles e inspecciones". En especial, ha planteado que el Consell mantenga las medidas de protección de un territorio "tan frágil" como la Serra de Tramuntana, Patrimonio de la humanidad. Concretamente, ha solicitado al PP que "no aplique permisos para hacer alquiler vacacional en la Serra de Tramuntana y que adopte límites y medidas de sostenibilidad". PALMA El portavoz del PSOE Palma, Xisco Ducrós, ha pedido también al alcalde de 'Ciutat', Jaime Martínez, que "actúe", y que lo haga "ya". "Se tiene que prohibir el alquiler turístico en unifamiliares, se tienen que iniciar los trámites para hacerlo posible", ha apuntado. En este sentido, Ducrós ha recordado que "el acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía es un grave problema", en el que "se ha llegado en una situación insostenible". Por eso, ha defendido que "se tiene que declarar Palma como zona tensionada". Precisamente, con relación a la vivienda, el portavoz ha recordado que los socialistas han pedido destinar 20 millones de remanente para comprar viviendas de forma directa. Asimismo, Ducrós ha remarcado la importancia de "mejorar la calidad de vida de la ciudadanía". "Martínez está en contra, como lo demuestra el proyecto de ampliación del puerto de Palma", en palabras del portavoz socialista en Cort, quien además ha solicitado al alcalde que "desista del plan de ampliación de las terrazas". Por último, Ducrós ha recordado a Martínez "la ausencia de propuestas de mejorar de los servicios públicos como el transporte" y la necesidad de dialogar. "Martínez ha de convocar el Consejo Social de la Ciudad para tratar la saturación turística que vive Palma", ha concluido el portavoz socialista en el Ayuntamiento.

