Espadas defiende la "honradez" e "impecable gestión pública" de Sánchez tras su citación a declarar como testigo

El secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha reivindicado este lunes la "honradez" e "impecable gestión pública" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse que el juez Juan Carlos Peinado ha citado al jefe del Ejecutivo para declarar como testigo el próximo 30 de julio en el marco de la investigación que dirige contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En una atención a medios en Málaga, y a preguntas de los periodistas sobre esta citación como testigo de Pedro Sánchez, Juan Espadas ha comentado que desde el PSOE "hace mucho que dejamos ya de especular sobre las maniobras que determinadas asociaciones de ultraderecha o determinados medios o pseudomedios, más bien, intentan inducir en el día a día". "Tenemos la tranquilidad de que la gestión del Gobierno, y desde luego la de su presidente, se caracteriza no sólo por su honradez y su impecable gestión pública, sino además por dar muestras claras de transparencia", ha dicho también Juan Espadas antes de agregar que "lo único que pedimos es que en este tipo de procesos también haya garantías". Al hilo, el secretario general del PSOE-A ha sostenido que "no podemos estar sometiendo a la opinión pública permanentemente a noticias falsas o a desinformación que llevan a que los ciudadanos, al final, acaben no sabiendo muy bien exactamente qué ocurre". "Por tanto, el que tenga que ejercer un derecho, que lo ejerza, pero pido a los tribunales, a todo el sistema del Estado de Derecho que nos hemos dado, que, sencillamente, se le garantice también a los ciudadanos informaciones veraces y, sobre todo, derechos que se pueden ejercer cuando alguien va a un juzgado, cuando tiene que prestar declaración", ha dicho también Juan Espadas. Al respecto, el portavoz socialista en el Senado ha concluido apuntando que "nos debería preocupar, y mucho, el que se vean situaciones como la que hemos visto días atrás en relación con determinadas declaraciones en las que uno tiene la sensación de que, en vez de tener garantías o derechos, lo que está es, sencillamente, al albur o a la expensa de la manipulación de otros", ha zanjado.

