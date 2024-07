Bolaños y Urtasun inician mañana su ronda de contactos con los grupos del Congreso para avanzar medidas de regeneración

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, inician este lunes una ronda de contactos con los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso para pactar las medidas de regeneración democrática esbozadas el pasado miércoles por el presidente Pedro Sánchez. Según anunció Bolaños, los encuentros tendrán lugar entre el lunes 22 y el martes 23 de julio con el objetivo de trabajar el plan de acción que "garantice" la transparencia, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación. Para ello, se reunirán con todas las formaciones políticas que conforman el hemiciclo de la Cámara Baja, a excepción de Vox, que según Bolaños, "no ha confirmado asistencia". En principio, según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias, el grueso de los encuentros se han programado el lunes por la tarde. La previsión es que los dos ministros dediquen la tarde del lunes a verse con el PNV (17:00h), Bildu (17:30h), Podemos (18:00h) y BNG (18:20h). Según informaron fuentes del PNV, el portavoz del grupo parlamentario, Aitor Esteban, acudirá a este encuentro "con ánimo constructivo", el mismo con el que afrontan las reuniones el resto de socios parlamentarios que, no obstante, tacharon de insuficientes las medidas propuestas por Sánchez ante el Pleno por ceñirse a las contenidas en el Reglamento europeo de medios de comunicación. Los encuentros con PP, ERC y CC es prevén para el martes, aprovechando la sesión plenaria que hay convocada para esa jornada en el Congreso. Fuentes de la dirección del Partido Popular ya aseguraron a Europa Press, que acudirán con intención de "escuchar" a los ministros aunque con "escepticismo". LAS MEDIDAS DE SÁNCHEZ En su comparecencia en el Congreso, Sánchez esgrimió que lo que hay que hacer es trasponer a la legislación española lo que exige el reglamento europeo de medios de comunicación aprobado hace unos meses, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, también los populares, y con la excepción de la ultraderecha, en la Eurocámara. "Lo que se vota en Estrasburgo se puede perfectamente votar en España", sostuvo. En este sentido, hizo hincapié en que dicho reglamento plantea que "los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta, para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia, mediante el uso, por ejemplo, de bots o de clickbaits y también la injerencia de actores extranjeros". Sánchez defendió la necesidad de "limitar la financiación de las administraciones públicas para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes". EVITAR PRESIONES DE POLÍTICOS Y EMPRESAS Para este fin actualizará la Ley de Publicidad Institucional, que fue aprobada hace 20 años, "cuando se leían más en papel que en pantalla y no existían las redes sociales". En la misma línea sostiene que impulsará medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios para evitar las presiones del ámbito político y empresarial sobre los profesionales de la información En este sentido, también avanzó un paquete de 100 millones de euros para ayudas a la digitalización de medios de comunicación que lo necesiten con el fin de crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren la productividad y la calidad informativa y reforzar la ciberseguridad.

