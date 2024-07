Ángel Víctor Torres afirma que España es "indudablemente mejor" sin gobiernos autonómicos con Vox

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que España es "indudablemente mejor" sin gobiernos autonómicos con Vox, a raíz de la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP en las regiones por el reparto de menores migrantes no acompañados. "Que Vox salga de los gobiernos es una buena medida para la sociedad española, porque quiero que mi hijo lea lo que le dé la gana y ame a quien le dé la gana, aunque yo quiera leer otras cosas o quiera amar a otras personas", ha declarado en una entrevista publicada este domingo por 'El Periódico de Catalunya' y recogida por Europa Press. Ha defendido que el PSOE "siempre estará apoyando aquellas propuestas que haga cualquier gobierno del PP que sean buenas para el interés general", tras ser preguntado por si los socialistas deben ayudar a populares para apartar a Vox de las instituciones y facilitar la estabilidad de estas. Sobre acuerdos de estabilidad para la legislatura, Torres ha asegurado que se irá viendo cómo caminan las cosas, pero que los responsables de esa ruptura no son los socialistas: "Si el PP realmente ha roto con la ultraderecha, ¿qué sentido tiene que la mantenga en los ayuntamientos?" LEY DE CONCORDIA Torres emplazó este jueves al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a sentarse en una mesa para que la Ley de Concordia "entre en los cauces de lo que dice la ONU respecto a los derechos humanos y vuelva a lo que fue la ley anterior", ahora que Vox está fuera de los gobiernos como el de la Comunitat Valenciana. En este sentido, ha reiterado que "no queda otra que pedirle al Consell sentarse para que el texto entre en los márgenes de la Constitución y del Derecho Internacional".

Compartir nota: Guardar Nuevo