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Cerúndolo se impone a Agustín Tirante y pasa a tercera ronda en Miami

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Miami (EE.UU.), 21 mar (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo derrotó a su compatriota Thiago Agustín Tirante y clasificó a la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, donde jugará contra el ruso Daniil Medvedev.

Cerúndolo, número 19 de la ATP, se impuso a Tirante, número 81, por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 24 minutos de juego.

Esta era la segunda ocasión en el que ambos jugadores se veían las caras, después de su enfrentamiento el pasado febrero durante el Rio Open (Brasil), que se saldó con retiro de Cerúndolo cuando iba un set abajo.

Los dos argentinos estuvieron bastante erráticos, acumulando 27 errores no forzados cada uno de ellos, aunque Cerúndolo lo compensó con 14 golpes ganadores, el doble que su rival.

El primer set vio cinco quiebres de servicio, tres de los cuales beneficiaron a Cerúndolo, quien fue el único capaz de ganar dos juegos seguidos al saque y eso le permitió adelantarse en el marcador general.

Posteriormente encadenó tres golpes que tocaron la línea en el primer juego al resto del segundo set, que le permitieron romper a un Agustín Tirante enrabietado y que no fue capaz de meterse de nuevo en el encuentro.

Tirante accedió al cuadro principal como "perdedor afortunado" (lucky loser) y ayer ganó al francés Valentin Royer en un duelo de 3 horas y 24 minutos.

Cerúndolo se enfrentará por una plaza en octavos de final contra Medvedev, un duelo inédito hasta el momento. EFE

(foto)

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