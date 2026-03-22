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Peñarol y Racing ganan y comparten la punta del Apertura uruguayo

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Montevideo, 21 mar (EFE).- Peñarol y Racing se impusieron en sus respectivos compromisos este sábado para compartir la punta en la tabla de posiciones del Torneo Apertura del fútbol uruguayo.

El equipo 'carbonero' se apoyó en la ofensiva de los jugadores Matías Arezo, Luis Angulo y Roberto Fernández, para derrotar en casa al Cerro que tuvo el descuento en el marcador por parte de Cristian Barros.

Por su parte, un gol en solitario de Felipe Álvarez en el minuto 89 fue suficiente para que Racing despachara al Liverpool por la mínima en casa.

Pese a que ambos equipos se encuentran igualados en la primera posición con 16 unidades Racing mantiene la ventaja por diferencia de goles.

Durante esta jornada también se conoció la destitución del técnico de Nacional, Jadson Viera, tras los resultados negativos durante este torneo en el que el equipo tricolor solo ha logrado 10 puntos de 21 disputados. EFE

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