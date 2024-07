Morant critica la "extrema crueldad" de Feijóo y le pide "humanidad" para reformar la Ley de Extranjería

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha criticado la "extrema crueldad" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le ha pedido "humanidad" y que "ponga orden en las comunidades autónomas gobernadas por el PP" para poder "reubicar a 6.000 niños y niñas que esperan en Canarias". "Hay 6.000 niños y niñas esperando en Canarias a que Feijóo se decida, porque mientras siga negándose a cambiar y a modificar, junto con el Gobierno, la Ley de Extranjería, 6.000 niños y niñas esperan en Canarias a su reubicación en el resto de las comunidades autónomas", ha insistido la ministra. En estos términos se ha pronunciado Morant este sábado, en declaraciones a los medios, antes de participar en Sinarcas (Valencia) en un diálogo sobre políticas de juventud enmarcado dentro de la Escola d'Estiu de Joves Socialistes del País Valencià (JSPV). A su juicio, esta situación es "una muestra de que Vox no ha llegado a salir de las instituciones", pues, ha criticado, "las políticas ultra las está aplicando todavía el Partido Popular". "Nos han querido vender la moto de que había una política distinta ante el PPy Vox en tema de migración, pero lo cierto es que el PP sigue en su indefinición en un problema fundamental para la sociedad española, como es el de atender a niños y niñas que huyen de una situación dramática y llegan a nuestro país, que les tiene que garantizar un futuro en condiciones", ha sostenido. "El señor Feijóo tiene que decidirse, por fin, si se aleja de las políticas ultras, las políticas racistas e insolidarias que estaban en esa competición, Vox y PP, y, por tanto, sale de su indefinición, porque aquí estamos jugándonos el futuro de 6.000 niños y niñas que se mantienen en Canarias por la indecisión de Feijóo", ha reprochado, al tiempo que ha agregado: "Y vuelvo a repetir, a mí me parece esto de una enorme crueldad". UN AÑO DE CONSELL: "UN FRACASO" Asimismo, la líder de los socialistas valencianos ha resaltado que se ha cumplido un año de la constitución de "un Consell que ha sido un fracaso", pues "no ha durado ni siquiera un año, porque lo componían dos formaciones políticas, PP y Vox, que no representan a la mayoría social valenciana ni tampoco representan a la mayoría social española". "Las políticas que recortan derechos de las mujeres, que recortan derechos del colectivo LGTBI, que recortan los derechos de las víctimas de la memoria y de las víctimas del franquismo, no representan a la mayoría social valenciana", ha aseverado, y ha insistido en que Feijóo y el 'president' de la Generalitat Valenciana y presidente del PPCV, Carlos Mazón, "han fracaso con estos gobiernos ultras". Morant ha reclamado a Mazón que, "ya que ha sido Voz el que ha roto con el PP, que se el PP quien saque a Vox del resto de instituciones donde todavía se mantienen". "En los ayuntamientos, por ejemplo el Ayuntamiento de València o el Ayuntamiento de Elche, y que también saque a las políticas de la ultraderecha", ha apostillado.

