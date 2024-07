Govern balear no aclara si Le Senne (Vox) seguirá como presidente: "A día de hoy no se tiene que tomar ninguna decisión"

El Govern balear no ha aclarado si Gabriel Le Senne continuará como presidente del Parlament, tras la ruptura del pacto entre PP y Vox, y ha considerado que "a día de hoy no se tiene que tomar ninguna decisión". "De momento el presidente es Le Senne", ha dicho este viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha indicado que desde el Govern esperarán a la celebración de la Diputación Permanente, el 7 de agosto, para ver si se convoca un pleno extraordinario para abordar la salida del presidente de la Cámara. "Cuando llegue el momento, en función de toda la información, se tomará la decisión", ha subrayado el portavoz, sin avanzar el sentido del voto del PP o la opinión del Govern en este sentido. El portavoz del Govern ha insistido en que ha sido el líder del Vox, Santiago Abascal, quien "rompió el pacto unilateralmente" y que es Vox quien que tiene que dar explicaciones. Interrogado por si el Govern ha hablado con Vox, Costa ha asegurado que ni el Govern ni el PP han mantenido contacto con los de Abascal, pero ha señalado que desde el Ejecutivo no piden "una respuesta inminente".

