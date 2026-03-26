El TC admite a trámite un recurso del PP contra la cesión de interventores a Cataluña

Barcelona, 26 mar (EFE).- El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó en el Congreso contra el decreto del Gobierno que cede competencias a la Generalitat de Cataluña en el nombramiento de funcionarios municipales con habilitación nacional, como interventores o tesoreros.

Según ha informado el TC, el recurso se dirige en concreto contra una disposición del decreto del Gobierno de diciembre de 2025 que acuerda medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y establece el régimen aplicable al personal funcionario de la administración local con habilitación de carácter nacional en Cataluña.

Dicha cesión se acordó en el marco de la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias entre los gobiernos español y catalán, con el objetivo de revertir el actual déficit de funcionarios con habilitación nacional.

En concreto, el PP sostiene que el decreto vulnera el artículo 86.1 de la Constitución por la falta de presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad alegada en el recurso, así como otros preceptos relativos a la distribución de competencias y los mecanismos de cesión competencial.

Además consideran que la disposición recurrida sería contraria al artículo 23.2 de la Constitución española que establece el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos. EFE