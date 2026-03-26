Espana agencias

El TC admite a trámite un recurso del PP contra la cesión de interventores a Cataluña

Guardar

Barcelona, 26 mar (EFE).- El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó en el Congreso contra el decreto del Gobierno que cede competencias a la Generalitat de Cataluña en el nombramiento de funcionarios municipales con habilitación nacional, como interventores o tesoreros.

Según ha informado el TC, el recurso se dirige en concreto contra una disposición del decreto del Gobierno de diciembre de 2025 que acuerda medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y establece el régimen aplicable al personal funcionario de la administración local con habilitación de carácter nacional en Cataluña.

Dicha cesión se acordó en el marco de la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias entre los gobiernos español y catalán, con el objetivo de revertir el actual déficit de funcionarios con habilitación nacional.

En concreto, el PP sostiene que el decreto vulnera el artículo 86.1 de la Constitución por la falta de presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad alegada en el recurso, así como otros preceptos relativos a la distribución de competencias y los mecanismos de cesión competencial.

Además consideran que la disposición recurrida sería contraria al artículo 23.2 de la Constitución española que establece el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos. EFE

Últimas Noticias

Godon: "Al final quizá nos hemos precipitado un poco por el fuerte viento de cara"

Infobae

Àlex Moreno: "Tenemos que llegar a los 42 puntos y luego ya veremos"

Infobae

Detenido un joven por una agresión sexual en Barcelona durante un permiso penitenciario

Infobae

Hoy es noticia en España (18:30 horas)

Infobae

El relevo de Montero provoca la quinta remodelación del Gobierno en esta legislatura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Arcadi España, el economista valenciano que sustituye a María Jesús Montero como ministro de Hacienda

Quién es Arcadi España, el economista valenciano que sustituye a María Jesús Montero como ministro de Hacienda

Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda tras la marcha de María Jesús Montero

Irán considera a España un país “no hostil” y le ofrece coordinar el tránsito de sus buques por el estrecho de Ormuz

El Gobierno saca adelante su decreto anticrisis con 175 votos a favor tras amarrar ‘in extremis’ el apoyo del BNG y la abstención del PP

La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

ECONOMÍA

La ‘guerra’ del diésel: los consumidores denuncian que las grandes cadenas han subido el gasóleo hasta 5 céntimos y los gasolineros lo niegan

La ‘guerra’ del diésel: los consumidores denuncian que las grandes cadenas han subido el gasóleo hasta 5 céntimos y los gasolineros lo niegan

El engaño de los huevos camperos en los supermercados: aumentan su precio pese a que las gallinas permanecen en confinamiento desde noviembre

El Parlamento Europeo blinda los depósitos de los ahorradores y endurece la legislación sobre quiebras bancarias

La estafa del hilo invisible pone en alerta a los bancos: todo lo que necesitas saber antes de sacar dinero en efectivo

Bruselas investigará la red social Snapchat por “exponer a menores a intentos de captación y acoso sexual”

DEPORTES

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”