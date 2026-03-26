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Godon: "Al final quizá nos hemos precipitado un poco por el fuerte viento de cara"

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Camprodon (Girona), 26 mar (EFE).- El francés Dorian Godon, líder de la Volta Ciclista a Catalunya, ha admitido que él y su equipo, el Ineos Grenadiers, se han "precipitado un poco por el fuerte viento de cara" en el esprint final con el que se ha decidido este jueves la cuarta etapa en favor del británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team).

"Desde los últimos 20 kilómetros el equipo me ha colocado muy bien, aunque es cierto que en la parte final quizá nos hemos precipitado un poco por el fuerte viento de cara", ha explicado el ciclista galo, que ha cruzado la línea de meta en segundo lugar.

Godon, vencedor de la primera y la tercera etapa, cuenta con trece segundos de margen en la general sobre el británico Thomas Pidcock (Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team), y ha elogiado la labor de su equipo a pesar de no haber podido sumar la tercera victoria de etapa.

"No tengo ninguna queja de mis compañeros. Sabíamos que tenía que entrar en cabeza en la última curva y no lo he hecho, aunque no he estado lejos", ha señalado. EFE

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