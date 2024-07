Consejero CyL apela a la "lealtad institucional" y pide dejar de utilizar los incendios para la crítica política

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha apelado este viernes a la "lealtad y educación institucional" para trabajar a favor de las masas forestales y de la seguridad de las personas en el marco de la campaña de incendios, motivo por el que ha lamentado que se utilice esta cuestión para la crítica política. De esta forma ha respondido el responsable de Medio Ambiente a las críticas de los socialista en la Comunidad y a la vicepresidenta tercera de Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha recordado por carta a Suárez-Quiñones que los medios de incendios del Estado están para trabajar como "apoyo" a los de las comunidades autónomas. El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, ha dado a conocer este escrito que la ministra remitió a Suárez-Quiñones el pasado 16 de julio, al tiempo que ha acusado al consejero de "mentir" tras pedirle que deje de culpar al Gobierno central de "ineficiencia" en materia de incendios. En este marco, Suárez-Quiñones ha ironizado sobre que la estrategia de que "un buen ataque es la mejor defensa no es una buena consejera", al tiempo que ha asegurado que hay "muchas cosas que la Junta tiene que decir al gobierno y en la propia contestación de la ministra se viene a reconocer parte de las críticas realizadas". "Yo creo que lo mejor es gestionar, puesto que ya habrá tiempo de hablar, si insisten en esa política, de los medios aéreos y de cuál es la realidad de esos mantras que utilizan de que el de Castilla y León es el operativo menos eficaz de España, que no es cierto", ha expresado el responsable autonómico de Medio Ambiente. En los mismos términos, Suárez-Quiñones ha enfatizado en que se hablará también de si los medios aéreos del Ejecutivo central son subsidiarios, "que no es así". "Tiempo habrá de hablar de todo ello y decir cuál es la realidad", ha incidido. De la misma manera, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha recordado que en mayo de 2024 mantuvo una reunión en Madrid con el secretario de Estado, Hugo Morán, en la que se abordaron diversas cuestiones y se repasó lo acontecido en 2022 con los graves incendios que registró Castilla y León. En dicho encuentro, ha detallado Suárez-Quiñones, se puso de manifiesto que lo que pasó aquel año "no fue adecuado desde el punto de vista del comportamiento político institucional", ya que varios miembros del gobierno vinieron a la Comunidad de forma "organizada" para criticar la gestión autonómica en materia de incendios. "Si en algo estuvimos de acuerdo en aquella reunión del 6 de mayo fue en que no debemos hacer materia de enfrentamiento político de este tema, ya que es una cuestión de Estado que no afecta sólo a Castilla y León sino a todas las comunidades", ha remarcado el consejero. Por todo ello, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha señalado que la Junta va a seguir "la misma senda y no va a hacer cuestión política de esta materia". Esto, ha criticado el responsable de Medio Ambiente, a diferencia del portavoz del PSOE en las Cortes, José Luis Vázquez, quien "hay hecho lo que ha querido hacer y simplemente vuelve al año 2022 al no tener en cuenta todo lo que se ha hecho después".

Compartir nota: Guardar Nuevo