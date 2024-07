Compromís advierte que su apoyo a los PGE de 2025 dependerá de si el Gobierno mejora la red de Cercanías

La diputada de Compromís-Sumar en el Congreso Àgueda Micó ha avanzado que el apoyo de la coalición valencianista a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 dependerá de si hay "una apuesta real y firme" por mejorar y modernizar la red de trenes de Cercanías de la Comunitat Valenciana. "Como ni la Generalitat ni el Gobierno están haciendo lo que toca, porque las inversiones que hay programadas no se ejecutan, en Compromís vamos a plantarnos", ha manifestado en una visita a Gandia (Valencia) junto a la portavoz municipal de la coalición, Alicia Izquierdo, para denunciar el estado de los Cercanías. Micó, diputada estatal de Compromís junto a Alberto Ibáñez, ha explicado que ahora está sobre la mesa la negociación de los PGE, que "el Gobierno debe presentar en octubre en el Congreso", y que su "línea prioritaria" para apoyarlos será la mejora de todas las líneas de Cercanías de la Comunitat, en concreto la C1 de la comarca de la Safor. "El apoyo de Compromís dependerá de si realmente hay una apuesta real y firme del Gobierno para hacer esta mejora y que estas inversiones sean reales, porque los valencianos no podemos aguantar más para poder tener un transporte público de calidad", ha desgranado. En esta línea, ha recordado que los Cercanías "las utiliza la gente que más la necesita" y ha lamentado que "la Safor y la Marina Alta, la dos comarcas más pobladas de toda Europa, no tienen una vía de comunicación ferroviaria que esté adecuada a la cantidad de población". TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LA GENERALITAT Además, la parlamentaria ha exigido al Consell (PP) que pida la transferencia de las competencias de Cercanías a la Generalitat, dado que "el Gobierno ha demostrado que no tiene capacidad ni voluntad de hacerlo". En general, ha destacado la importancia de una voz fuerte y valenciana en el Congreso y en todas las instituciones para reivindicar las inversiones necesarias para la Comunitat: "Ya hemos visto que, si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará por nosotros". La portavoz municipal, por su parte, ha denunciado que el servicio de Cercanías es "peor que hace un año". "Si entonces nos quejábamos de que para llegar de Gandia a València tardábamos prácticamente una hora y cuarto, ahora tardamos una hora y tres cuartos --ha señalado--. Por no hablar de los retrasos o las cancelaciones de trenes". Ante esta situación, ha lamentado que les "obliguen a descartar un servicio de transporte que es el más sostenible que hay", mientras "la opción del coche representa una vuelta a los atascos en el acceso a València". "Y el PP tampoco ha hecho nada: Carlos Mazón --'president' de la Generalitat-- hace un año hacía bandera de que iba a solucionar este problema y ahora estamos todavía peor", ha reprochado.

