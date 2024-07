Vox da por hecho que Sánchez facilitó contactos empresariales a su esposa y promete "esclarecer todos los detalles"

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha dado por hecho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, facilitó distintos contactos empresariales a su esposa, Begoña Gómez, y que las "prebendas" de las que, a su juicio, ha disfrutado sólo se explican por estar casada con el jefe del Ejecutivo. Además, ha garantizado que Vox trabajará para "esclarecer hasta el último detalle" de este asunto. Según ha expresado este jueves en una rueda de prensa en el Congreso, las "prebendas" obtenidas por Begoña Gómez para la dirección de un máster y de una cátedra, sin "ni siquiera tener una licenciatura" sólo se explican por su condición de esposa del presidente del Gobierno. Una situación que desde su formación ven "terrible" y "absolutamente inaceptable", teniendo en cuenta que tanto la Complutense como el empresario Juan Carlos Barrabés han reconocido que hubo llamadas para promover el máster de Gómez y que se utilizaba el Palacio de la Moncloa para sus negocios. En ese sentido, ha recordado que durante la comparecencia de Pedro Sánchez este miércoles el líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó su intervención para preguntarle al jefe del Ejecutivo sobre cuántas empresas ha llamado personalmente para que se reunieran con Begoña Gómez. "Sánchez dio la callada por respuesta y lo que debemos interpretar es que han sido muchos los contactos", ha asegurado. DEBERÍA ESTAR YA CITADA EN EL SENADO Finalmente el diputado ha censurado que, según ha dicho, la "corrupción" del Gobierno este llegando a unos "niveles absolutamente inaceptables" y ha reiterado que desde Vox van a seguir "trabajando" en los juzgados para "esclarecer hasta el último detalle". Al hilo de esta cuestión, en Vox no entienden cómo desde el PP no han dado el paso de citar a Begoña Gómez en la Comisión de Investigación del Senado con todas las informaciones que se están conociendo e insisten en que tanto ella como Sánchez deberían estar ya allí. Además, fuentes del partido señalan, ante la declaración de Gómez que está prevista para este viernes, que lo más relevante no va a ser lo que diga la esposa del presidente sino el resto de implicados que tendrán que elegir entre asumir la culpa o contarlo todo.

