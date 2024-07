Vox y Aliança Catalana tras el acuerdo para aislarles en el Parlament: "No nos van a callar"

Vox y Aliança Catalana (AC) han criticado este miércoles que PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP hayan revalidado el pacto firmado en la anterior legislatura para dar continuidad al establecimiento de un "cordón sanitario contra las fuerzas políticas de extrema derecha", en referencia a ambas formaciones en el Parlament. "No nos callaron en 2021 y no nos van a callar ahora", ha avisado el secretario general de Vox y líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, en una publicación en X, recogida por Europa Press. A su juicio, dicho acuerdo "no es un cordón contra Vox, es un cordón contra la seguridad, la prosperidad y la libertad de todos". Por su parte, desde AC consideran que, con este pacto, los grupos firmantes "declaran que no respetarán la democracia, ni los derechos, ni la diversidad ideológica". "No nos harán callar", han coincidido los de Sílvia Orriols en un mensaje publicado en X, recogido por Europa Press.

