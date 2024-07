Albiach (Comuns) no ve las negociaciones como una "carrera" y llama a conseguir un buen acuerdo

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha valorado este martes que las negociaciones no son una "carrera" y ha acentuado la necesidad de llegar a un buen acuerdo con el PSC de cara a una investidura. "No me encontrarán compitiendo a ver quién cierra primero el acuerdo", ha expresado en una entrevista en el canal 3/24, recogida por Europa Press. En este sentido, Albiach ha remarcado que dichas negociaciones son complejas, por lo que "no viene de una semana" ultimar un acuerdo y ha llamado a dejar a los equipos negociadores a encontrar el encaje entre formaciones. "Creo que lo importante es que los Comuns tengamos un buen acuerdo con el PSC y también que ERC tenga un buen acuerdo con el PSC, porque esto será positivo para los catalanes", ha añadido. Albiach se ha pronunciado así después de que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, considerara este fin de semana que aún hay tiempo para pactar una investidura hasta el 26 de agosto, mientras que los republicanos han reiterado que prefieren cerrar un preacuerdo este julio.

Compartir nota: Guardar Nuevo