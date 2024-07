PP y PSOE rechazan las enmiendas de Sumar a la reforma judicial, que mañana será aprobada en comisión del Congreso

El PP y el PSOE han rechazado este martes en el Congreso las enmiendas planteadas por Sumar a la reforma judicial pactada por los dos grandes partidos en el marco de su acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y han aprobado el informe sobre la misma elevándolo a la Comisión de Justicia, que este miércoles aprobará el texto. El acuerdo de socialistas y 'populares' incluye el compromiso de que ninguno de los dos apoye enmiendas que no cuenten con el beneplácito de ambos, por eso no han aceptado las propuestas del socio minoritario del Gobierno de coalición durante la reunión de la ponencia que, como todos estos órganos, se ha reunido a puerta cerrada. Sumar ha decidido dejar vivas sus enmiendas para poder defenderlas este miércoles en el debate que tendrá lugar en la Comisión de Justicia, donde previsiblemente correrán la misma suerte, pues no podrán salir adelante si PSOE y PP vuelven a tumbarlas. Después, el grupo plurinacional tendrá que decidir si las mantienen para el debate en el Pleno, donde la proposición de ley recalará el próximo día 23 para su aprobación definitiva antes de su remisión al Senado, que prevé aprobarla al día siguiente y donde tampoco se introducirán cambios dada la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. NO AFECTAN AL CONTENIDO Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, durante la ponencia PP y PSOE sólo han introducido retoques meramente técnicos a propuesta de los letrados del Congreso y que no afectan al contenido de la norma. Con esta reforma legislativa que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto del Ministerio Fiscal los dos grandes partidos buscan poner fin a las denominadas 'puertas giratorias' en la Justicia, reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo CGPJ a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales. Pese a haber propuesto a dos de los candidatos para el CGPJ que serán elegidos, Sumar considera insuficiente esta reforma judicial y, de hecho, se abstuvo en la votación de toma en consideración en el Pleno, aunque su voto era irrelevante. ENMIENDAS PARCIALES Además, Sumar fue el único grupo que registró enmiendas parciales a la proposición de ley. Entre otras cosas, pide que, además de a los titulares, las Cortes elijan un suplente específico por cada vocal del CGPJ, con el fin de evitar que la correlación de fuerzas y sensibilidades dentro del organismo pactada por los grupos se vea "torticera o inadvertidamente alterada". El grupo plurinacional también plantea otra enmienda para garantizar el acceso a plazas de salas del Tribunal Supremo para el denominado cuarto turno judicial, que son magistrados o abogados que acceden a la carrera de forma más tardía a los del turno libre. Quieren que cada cinco plazas de magistrados, cuatro sean para miembros de la carrera judicial mayores de 60 años, con al menos diez años en la categoría de magistrado y reservar la quinta para abogados y otros juristas de reconocida competencia. Sumar justifica esta enmienda para que no se "entorpezca" el acceso a las plazas del Supremo, que son vitalicias, a este conjunto de magistrados, que en ocasiones no podrían completar los 20 años mínimos que exige la proposición de ley de PSOE y PP. Por otro lado, piden que los juristas que hayan ostentado cargos políticos y reingresen al servicio activo en situación de servicios especiales, pueden quedar adscritos también a la Escuela Judicial para el desempeño de labores de formación continua o especifica. Es decir, dedicados a la actividad docente en las materias que tuvieran relación con su cargo político, como pueden ser áreas de igualdad de género, medio ambiente, derechos humanos o libertades públicas. "Una vez transcurrido el plazo, tendrán derecho a reintegrarse en su plaza de origen o en la plaza que se le haya adjudicado por concurso o, si así lo eligen, a ser destinados a una vacante de su categoría en la provincia o comunidad autónoma donde prestara servicios antes de su excedencia", ahonda la enmienda.

