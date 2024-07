Podemos advierte al PSOE de que será difícil contar con su apoyo a los PGE si sube el gasto militar a costa del social

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha avisado al Ejecutivo que por el camino que se desliza el Gobierno será "difícil" que cuente con el apoyo de su formación, sobre todo si en materia de Presupuestos Generales del Estado hay un aumento del gasto armamentístico en detrimento de la inversión social. Durante una rueda de prensa en el Congreso, ha expresado su preocupación por la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última cumbre de la OTAN puesto que, a su juicio, puso de relieve que España tiene que elevar el gasto militar para alcanzar los objetivos comprometidos con la Alianza Atlántica, fijados en el 2% del PIB para el año 2029. Para el dirigente de la formación morada asumir esos compromisos "no sale gratis" e implica la "decisión política" destinar recursos públicos a la compra de "tanques y bombas", en lugar de reservarlo para elevar el gasto social. También ha advertido de que una parte de los futuros Presupuestos del año que viene se "está decidiendo fuera de nuestro país", como ya sucedió en 2011 cuando los "hombres de negro" de Bruselas marcaban las políticas de austeridad en plena crisis financiera. Frente a ello, el diputado del Grupo Mixto ha proclamado que las futuras cuentas públicas deben apostar por reforzar el gasto a la protección social, no en favorecer el régimen de guerra". "Este no es el camino y en ese camino va a ser difícil que Podemos se encuentre con este Gobierno", ha zanjado el coportavoz de Podemos durante su comparecencia.

Compartir nota: Guardar Nuevo