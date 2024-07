Economía pide seguir avanzando en la inclusión financiera y la banca se compromente a ello

Madrid, 15 jul (EFECOM).- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha valorado este lunes los avances en la inclusión financiera de la población, en especial de los mayores y de la población que vive en las zonas rurales, pero ha pedido seguir trabajando para incorporar a más gente.

La banca, por su parte, se ha mostrado dispuesta a tomar nuevas medidas y ha anunciado, a modo de ejemplo, que en lo que queda de año 500 pequeños municipios tendrán servicios bancarios gracias a los ofibuses, con lo que estas oficinas móviles llegarán a 1.500 pueblos.

En rueda de prensa, Cuerpo ha destacado algunos progresos como que más de un 80 % de las entidades hayan ampliado sus horarios de caja, lo que beneficia a 6,5 millones de persona, que cerca de 660.000 mayores hayan recibido formación digital y financiera o que se extienda entre este colectivo el uso de bizum.

Sin embargo, la inclusión financiera de toda la población sigue siendo un "reto" y, tras una reunión con el Banco de España, el Defensor del Pueblo, las patronales financieras AEB, CECA, Unacc y las asociaciones de mayores y consumidores, el ministro ha abogado por seguir avanzando y profundizando.

Para afinar los ámbitos de actuación y ante la disparidad de algunas cifras entre distintos estudios, el Gobierno quiere que el CIS pase a hacer una encuesta específica sobre inclusión financiera.

Para la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, es "importantísimo" hacer un seguimiento sobre los avances en esta materia a través de encuestas, pero ha sugerido que si el encargo se le va a hacer el CIS, se podría ampliar el enfoque y que no sea solo de acceso a los servicios financieros.

En cualquier caso, el ministro ha elogiado que el 95 % de los 243 municipios de más de 500 habitantes que no tenían acceso a los servicios financieros, ahora cuentan con ellos y si no se ha llegado al 100 % es porque 13 municipios no han querido.

Y en los de menos de 500 habitantes, la situación también estaría mejorando gracias a los acuerdos de los bancos con Correos, cuyo impacto, ha explicado el ministro, estaría ahora tratando de medir el Banco de España, por si fuera necesario mejorarlo.

Además, el Ministerio de Economía ha presentado en la reunión un análisis sobre el acceso a los servicios financieros en los barrios de las 15 principales ciudades, que concluye que este acceso es mayor en los barrios de mayor renta.

La cita también ha servido para reflexionar sobre el retraso de la banca española en la remuneración de los depósitos, algo que el ministro ligar al grado de concentración el sector en España que, en su opinión, junto a la liquidez de las entidades explicaría que lo intereses ofrecidos sean menores que los de la media europea. EFECOM

mbr/son