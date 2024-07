Dani Sanz, de bombero a influyente gastronómico

María Muñoz Rivera

Madrid, 14 jul (EFE).- Cuando Daniel Sanz comenzó a salir a comer fuera para despejarse mientras preparaba su oposición a bombero hace años, era incapaz de imaginar que se convertiría en uno de los influyentes gastronómicos con más renombre de España. Ahora lanza su propia hamburguesa con El Rancho de Santa África.

"Empecé con las redes sociales porque un día mi pareja me dijo que en la galería del móvil tenía más fotos de comida que mías", explica a Efe Dani Sanz (Madrid, 1996), más conocido en redes como @purogocheo, con más de 100.000 seguidores en Instagram y convertido en un profeta sobre comida americana y hamburguesas.

Junto a futbolistas, restaurantes e influyentes gastronómicos -apodados en las redes como 'foodies'-, Sanz es una de las doce figuras que forman parte del calendario solidario de la cadena de hamburgueserías El rancho de Santa África, una de las más premiadas en España por sus novedosas creaciones.

"Cada uno de nosotros hace una hamburguesa solidaria y dos euros van destinados a la asociación que escojamos, en mi caso, 'Bomberos ayudan'", explica el madrileño, que además de influyente, es bombero. "Antes era bombero y en mi tiempo libre influyente y ahora casi es al revés", bromea.

Con 17 años decidió opositar para conseguir ser bombero y de forma paralela se inició en Instagram. "Mi objetivo era aprobar, y el de la comida era disfrutar y conocer sitios nuevos, iba a comer fuera unas cuatro veces por semana y después compensaba entrenando más", explica.

"Aunque suene raro, soy un instagramer que no soporta las redes sociales, tengo una mentalidad muy de antes, de llamar por teléfono más que de exhibirme, y fíjate como son las cosas que la situación se ha dado la vuelta", explica sobre el camino de influyente, que compagina con su profesión más vocacional.

Compaginar ambos mundos es para Sanz "de lo más sencillo", ya que alterna las guardias con salir a comer en sus días libres. "La gente me dice que me pida excedencias, pero por lo que he luchado muchos años es por ser bombero, aunque es verdad que ser influyente tiene mucho trabajo detrás que no se ve".

Sobre el éxito de su contenido, apunta a la naturalidad. "El buen y el mal contenido es como los colores, cada uno tiene sus escalas, y yo lo que trato es de hacer cosas distintas, para bien y para mal, porque a veces es mejor ir a lo seguro", añade.

Tener su trabajo como bombero es el aspecto que refuerza esta naturalidad, al darle libertad de escoger proyectos. "Las mayores tarifas que me han propuesto son las que he cancelado, porque quizás me exigían decir cosas con las que no estaba cómodo, parto con ventaja porque no dependo de ello al tener mi trabajo fijo".

Consciente de que el perfil de influyentes gastronómicos aumenta y de que las redes viven un momento de colapso, cree que su auge está en la honestidad. "No me considero experto en nada, simplemente tengo la suerte de poder probar muchas cosas, y el paladar se va educando".

Lo esencial en el mundo de las hamburguesas, sector en el que se ha especializado, parte "de un buen producto, algo que se puede diferenciar fácilmente en el tipo de carne, de pan o de queso", resalta. "En Madrid y en España hay que hacer esta apuesta, porque la oferta de lugares y el nivel está subiendo muchísimo", añade. EFE

mmu/jlg

1011921

(Fotos)