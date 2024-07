Rueda asegura que reclamará al Gobierno central "todo lo que Galicia merece": "Le pese a quién le pese"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado que reclamará al Gobierno central, "le pese a quién le pese", todo lo que "Galicia merece" y que, en su opinión, no da el Ejecutivo central porque se lo otorgan a "otro sitio, donde hay hipotecas" y "ceden a chantajes". En la proclamación de Luis Menor como presidente del PP de Ourense, que se ha desarrollado en la celebración del 19 Congreso Provincial Extraordinario, en el Pazo dos Deportes Paco Paz, Rueda ha defendido que Galicia trabaja "en conjunto" para encontrar "soluciones". Y eso, ha dicho, será lo que le pida a Luis Menor en la Diputación y a los alcaldes y alcaldesas populares. "Trabajemos como la gente espera que vamos a trabajar", ha aseverado. CUENTAS PENDIENTES CON OURENSE En su intervención, el líder del PPdeG ha reivindicado el "trabajo" detrás de la victoria de Luis Menor en este Congreso, en el que era la única candidatura presentada y en el que ha obtenido más del 93% de los votos. "Esto no se consigue por casualidad. Podía dedicar todo el tiempo del mundo a su pueblo, a ser senador... Pero decidió meterse a trabajar, un gran trabajo, un gran equipo y cuando hay trabajo y equipo llegan los resultados", ha celebrado. A continuación, Rueda ha reconocido que la Xunta "tiene cuentas pendientes con Ourense", pero ha pedido "responsabilidad, coordinación y lealtad" para llevar a cabo las tareas. A esto, ha añadido que a la provincia ourensana deben dedicarle "mucha atención", ya que "le da el 50% de los votos". REPROCHES A PSOE Y BNG "Los que crean que gritando, dando espectáculo, eso no es una solución para nada. Todos los paripés que estamos viendo los dejamos para los demás", ha aseverado el presidente del PPdeG. Sobre los partidos de la oposición, Rueda ha señalado que el PSOE y el BNG "no se explican" por qué gana el PP "siempre las elecciones en Ourense". "Simplemente porque hacemos lo contrario a lo que quieren hacer ellos", ha apostillado. Del BNG ha criticado que "va de suave" e "intenta disimular", pero "es el mismo BNG que, en el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, va en las listas con Bildu". También ha censurado el "postureo" del PSOE en la ciudad de Ourense, así como en el Ayuntamiento de O Carballiño. "Dijeron que preferían perder la alcaldía que gobernar con el PP. Ese es el PSOE en Ourense, que amenaza a los suyos con la expulsión solo por gobernar con el PP", ha afirmado. Por último, ha destacado la necesidad de este Congreso provincial también para que Galicia "siga funcionando". "Aquí está la solución, el remedio y la receta. Si Galicia funciona, Ourense va a funcionar y a progresar", ha relatado antes de reivindicar el "estilo Galicia" y el estilo de "o sentidiño". VOTACIÓN Entre reggaeton, bachata o éxitos de Hombres G, los militantes populares ourensanos han acudido, poco antes de las 11.30 horas, a depositar el voto en las urnas, en las que Menor ha obtenido un 93,64% de apoyos. Entre los que han acudido a votar, el senador y expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, al que esta misma semana la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer ha dictado auto de apertura de juicio oral por un delito contra la seguridad vial, por presuntamente conducir un vehículo a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52 en un tramo en el que la velocidad máxima era 120 de kilómetros por hora. Precisamente, en los exteriores del Paco Paz, Baltar recibió con un abrazo tanto al titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, como al presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. Ya en sus intervenciones en el Congreso, ambos mandatarios han tenido palabras de reconocimiento para el trabajo de Baltar al frente del PP ourensano. En concreto, Rueda, tras mencionar el "relevo ganador" que él cogió de Feijóo al frente de la Xunta, ha asegurado que Menor coge el relevo de "un político de raza", que trabajó "con aciertos y con errores", aunque "con muchísimos más aciertos". "Quiero hacer un reconocimiento muy especial, porque lo merece, para el trabajo que hizo José Manuel Baltar durante tantos años", ha manifestado Rueda ante un Baltar que se ha levantado de su asiento para mostrar su agradecimiento y recibir el aplauso de parte del público asistente. También han estado arropando a Luis Menor otras caras conocidas del PPdeG, como la secretaria xeral, Paula Prado, el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, conselleiros del Ejecutivo gallego, senadores y diputados populares o el que fuera candidato del PP en Ourense en los pasados comicios municipales, Manuel Cabezas, entre otros.

