Armengol exige a Prohens que "rompa todos los acuerdos con Vox" y facilite la salida de Le Senne del Parlament

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha exigido a la presidenta del Govern, Margalida Prohens, durante la tradicional cena de verano de la Federación Socialista de Mallorca para cerrar el curso político 2023-2024, que "rompa todos los acuerdos con Vox" y facilite la salida del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. En nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que la Federación Socialista de Mallorca ha cerrado el curso político 2023-2024 con la tradicional cena de verano, celebrada en Muro, con más de 400 afiliados y simpatizantes de todas las agrupaciones de la isla. La velada ha servido para pasar revista a los hechos políticos más relevantes del último año, un curso que ha culminado con el anuncio de la salida de Vox de los gobiernos autonómicos donde hacía pacto con el PP. Un hecho que "demuestra el fracaso absoluto de los pactos con la extrema derecha", según ha dicho Armengol. "Nosotros ya dijimos que el PP no podía abrir la puerta a la extrema derecha, por que han llevado inestabilidad a todas las instituciones", ha añadido. Por su parte, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha tildado la salida de Vox de los gobiernos autonómicos como una "buena noticia", pese a que, en su opinión, "Prohens no parece dispuesta a hacerla cumplir en Baleares". Por este motivo, la secretaria general del PSIB-PSOE ha exigido Prohens que "rompa todos los acuerdos que mantiene con Vox en el Govern, en el Consell y en los ayuntamientos", y que facilite la salida del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Para Armengol, el PP de Prohens tiene que decidir "ahora mismo" acabar con las políticas de "regresión" que han impulsado durante el año de pacto con Vox en Baleares. Y en concreto ha reclamado la paralización "inmediata" de los trámites de derogación de la Ley de Memoria Democrática y la eliminación del plan de "segregación" lingüística en las aulas de las islas. Cladera ha apelado finalmente a la "fortaleza y al carácter de los Socialistas para no desfallecer y demostrar una alternativa real ante la derecha desnortada". "Somos el bastión que gobierna o hace oposición bien hecha allí donde toca", ha subrayado. El portavoz municipal socialista en Muro, Martí Siquier, ha sido quien ha abierto el turno de intervenciones y ha agradecido la presencia de todos los militantes y participantes en la cena de verano de la Federación Socialista de Mallorca.

