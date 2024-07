Canarias inicia los trámites para derivar a Galicia los 28 menores migrantes comprometidos en 2023

Canarias ha iniciado los trámites para llevar a cabo la derivación a Galicia de los 28 menores migrantes comprometidos en 2023, según ha informado la Xunta que, con todo, no ha concretado fecha de llegada de los jóvenes dada la complejidad burocrática de este tipo de procesos. Así, explican desde la Consellería de Política Social, Canarias comunicó a la Xunta de Galicia este jueves que el próximo lunes 15 de julio enviarán un listado con los nombres y las edades de los primeros 14 menores, y que dentro de un par de semanas volverán a enviar otro listado con los 14 restantes. Una vez realicen ese trámite, tienen que buscar los billetes de avión e informar de la llegada. En el aeropuerto, apunta el departamento autonómico, estará esperándolos personal de la Consellería de Política Social para distribuir a cada uno "en el recurso que mejor se adapte a sus necesidades, siempre con el objetivo de lograr la mejor inclusión". Estos 28 menores -- a los que se sumarían otros 26 aceptados por Galicia en la Conferencia Sectorial de esta semana -- han sido objeto de disputa entre gobiernos autonómico y estatal. La Xunta lleva días pidiendo al Ejecutivo que rectifique las acusaciones que la ministra de Infancia, Sira Rego, vertió sobre varias comunidades, entre ellas Galicia, en las que afirmaba que habían recibido los fondos de 2023 para una acogida de menores que no se había completado. La administración gallega defiende que esa recepción no se llegó a formalizar por el "colapso" y la "saturación burocrática" que sufre Canarias con la llegada de menores migrantes no acompañados. FABIOLA GARCÍA PIDE MÁS FINANCIACIÓN Con la información comunicada este viernes, la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha vuelto a insistir en esa idea durante una visita a una unidad de atención temprana en A Estrada (Pontevedra), donde ha atendido a los medios. "Lamentamos que la ministra Rego, previamente al Consejo territorial, tildase a muchas comunidades autónomas de ser insolidarias y de no querer acoger a los menores no acompañados que sí dijimos que íbamos a acoger", ha censurado, reiterando que las declaraciones de Rego son "falsas". "Galicia siempre se ha mostrado abierta a acoger a todos estos menores correspondientes a 2023 pero no teníamos ningún tipo de noticia por parte de Canarias", ha insistido García. La responsable gallega de Política Social ha recordado además que Galicia no cuenta con centros específicos para menores no acompañados procedentes de otros lugares, sino que se incorpora a todos en los centros disponibles, unos 70, tanto públicos como centros privados con los que colabora la Xunta. "Los incorporamos a nuestro propio sistema de protección y, por tanto, es algo beneficioso para todos estos menores", ha subrayado. Por otro lado, ha aprovechado para demandar al Gobierno central más financiación y ha recordado que actualmente el Gobierno "solo financia el primer año que llegan los menores". "Necesitamos esa financiación hasta que todos esos menores salgan del sistema de protección, que no se amplíe hasta los 18 años, sino que nosotros ampliamos toda esa ayuda, ese apoyo, hasta los 21 o 22 años. Es decir, hasta que ellos tengan su propio proyecto vital y puedan caminar, consolidar y crear", ha explicado.

