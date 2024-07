Temas del día de EFE España del jueves 11 de julio de 2024

INMIGRACIÓN MENORES

Madrid.- El debate para la reforma de la ley de extranjería que permita el reparto de la acogida de menores migrantes marca la jornada de este jueves tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de Tenerife, donde las comunidades autónomas han confrontado diferentes puntos de vista y han reclamado al Gobierno financiación suficiente.

PP VOX

Madrid - Las desavenencias entre PP y Vox por el reparto de los menores migrantes pueden tener su efecto más directo en los pactos autonómicos suscritos por ambos partidos, que podrían romperse si la formación de Santiago Abascal cumple sus advertencias a los populares.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22111246 y otros)

PODER JUDICIAL

Madrid - La ley sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) da un paso más en el Congreso al rechazar este jueves, con la suma de votos del PP y del PSOE, las dos enmiendas a la totalidad que han presentado Vox y Podemos y que serán debatidas en un pleno donde volverán a arreciar las críticas de los socios de investidura.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

TURISMO PREVISIONES

Madrid - La agrupación empresarial Exceltur difunde su previsión sobre cómo será, en términos turísticos, este verano -la temporada alta por excelencia en España- y si superará al del año pasado, cuando el principal motor de la economía nacional batió todos los récords.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Infografía)

ESTADÍSTICA DIVORCIOS

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) hace pública la estadística de nulidades, separaciones y divorcios del año pasado, después de que en 2022 las disoluciones matrimoniales cayeran un 6,7 % respecto al año anterior, cuando se registró un importante aumento de las rupturas después de la pandemia.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 12515536)(Infografía)

SANFERMINES 2024

Pamplona - Pamplona se prepara para la llegada del segundo fin de semana de sus fiestas de San Fermín con un programa repleto de actividades, en el que los toros de la ganadería de Domingo Hernández llevarán la emoción a las calles.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Entrevista con el trompetista Íñigo Remírez de Ganuza, integrante de la banda municipal La Pamplonesa, "parte indisoluble" de los Sanfermines.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

SCARLETT JOHANSSON

Madrid - Scarlett Johansson y Channing Tatum hablan con EFE de 'Fly me to the Moon', una comedia dirigida por Greg Berlanti, ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

FESTIVAL MAD COOL (CRÓNICA)

Madrid - La veterana banda Pearl Jam protagoniza la segunda jornada de la séptima edición del festival Mad Cool, uno de los más grandes de España, con una oferta de la que también formarán parte Greta Van Fleet, Michael Kiwanuka y Keane. Javier Herrero

(Texto)

IBÁÑEZ CRIPTOSELLO

Barcelona - El presidente de Correos, Pedro Saura, y la directora literaria de editorial Bruguera, Isabel Sbert, presentan el primer criptosello de España, que consta de una parte física que es franqueable y otra digital, y que está dedicado a los personajes de Mortadelo y Filemón, creados por Francisco Ibáñez

EFE EXPOSICIÓN

Valladolid.- La Agencia EFE inaugura la exposición fotográfica "Un recorrido por cuatro décadas de actualidad en Castilla y León", cuando se cumplen cuatro décadas de la apertura de su delegación general en Valladolid y cuyo objetivo es dar testimonio de la vida de dos generaciones en 40 instantáneas.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

LUIS DE LEZAMA (ENTREVISTA)

Málaga - 88 años, medio siglo dedicado a la hostelería, ha impulsado 50 restaurantes, su fundación sirve las mesas de personalidades en el Palacio Real y posee escuelas cuyos alumnos suman 12 estrellas Michelin. Ese es el sacerdote vasco Luis de Lezama, que confiesa: "Cuando te llaman loco, tienes que demostrar que no lo estás". Por Salvador Ruiz

(Texto) (Foto)

TIEMPO CALOR

Madrid - Este jueves será el día más caluroso de la semana para una gran parte del territorio peninsular que se verá afectado por las altas temperaturas propias del verano, aunque se avecina para el viernes una bajada generalizada de las temperaturas.

(Texto)(Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Barcelona.- PARLAMENTO CATALUÑA.- El Parlamento catalán celebra un pleno para debatir y aprobar por lectura única una propuesta de reforma del Reglamento de la cámara que posibilita el voto telemático de los diputados. Parlament (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- ESPAÑA ISRAEL.- Representantes de asociaciones de la campaña 'Fin del comercio de armas con Israel' hacen declaraciones a los medios antes del registro de una proposición de ley impulsada por ellos para permitir el embargo de armas a Israel y que cuenta con las firmas de Podemos, ERC, Bildu y BNG. Escalinata de entrada del Congreso de los Diputados. (Texto)

11:00h.- València.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El pleno de Les Corts Valencianes aprueba con los votos del PP y Vox la denominada Ley de Concordia, tras el debate celebrado este miércoles sobre el texto que sustituye a la Ley de Memoria Democrática. Palau de Les Corts, plaza de san Lorenzo, 4. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El Congreso celebra su segundo pleno extraordinario de julio para debatir las enmiendas a la totalidad registradas a la proposición de Ley sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que serán rechazadas con la mayoría de votos del PP y PSOE. Congreso de los Diputados. (Texto)

11:30h.- València.- CORTS VALENCIANES.- El pleno de Les Corts Valencianes vota una propuesta del PP sobre reforma del sistema de financiación autonómica, otra del PSPV-PSOE contra los discursos de odio y una de Vox para pedir que la estadística judicial recoja la nacionalidad de los delincuentes. Palau de Les Corts. (Texto)

12:30h.- Madrid.- MINISTERIO ECONOMÍA.- El rey Felipe VI recibe en audiencia a Autoridades del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y del Tesoro Público. Palacio de La Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Vitoria.- LEHENDAKARI PARTIDOS.- El lehendakari, Imanol Pradales, inicia con Sumar la ronda de reuniones con todos los partidos parlamentarios, a excepción de Vox. Ajuria Enea (Texto) (Foto)(Vídeo)

14:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- Sesión extraordinaria de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Congreso en la que comparecen el presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara (FEDISSAH), Carmelo Ramírez, y el coordinador general de la Fundación MUNDUBAT, Antonio José Montoro Carmona Congreso de los Diputados

15:45h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS PSOE.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, informa sobre la reunión que ha mantenido como secretario general del PSOE en Canarias con los representantes de CCOO y UGT en las islas (la reunión comienza a las 12.45 horas). PSOE (avda. Juan XXIII)

20:00h.- Madrid.- MIGUEL ÁNGEL BLANCO.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participan en un homenaje al concejal del PP Miguel Ángel Blanco que se celebra al día siguiente del ofrecido en Ermua, la localidad vizcaína natal del político asesinado por ETA hace 27 años. C/ Federico Salmón, 2 (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

Madrid.- BANCO ESPAÑA.- El Gobierno ha reservado espacio este jueves en la comisión de Economía del Congreso para presentar el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España, por si antes de ese día se materializa el acuerdo con el PP.

Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Consejo General del Notariado publica su estadística inmobiliaria. (Texto)

09:30h.- Madrid.- SECTOR EXTERIOR.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios antes de la inauguración del Foro Icex, donde mantendrá (10.15h) un debate con el exprimer ministro italiano Enrico Letta. Ifema. Centro de Convenciones Norte (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:00h.- Madrid.- TURISMO VERANO.- El ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu, presenta las previsiones turísticas para este verano durante una visita a la sede de SEGITTUR. Sede Segittur. Pº de la Castellana 135, planta 16. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

10:30h.- Madrid.- SEGURIDAD SOCIAL.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, imparte la conferencia 'Una mirada al futuro de la Seguridad Social centrada en las personas', en el marco de los encuentros 'Lideres en directo', en el Consejo General de Economistas. C/ Nicasio Gallego.

11:00h.- Madrid.- TURISMO PREVISIONES.- Exceltur presenta los resultados sobre la actividad turística del segundo trimestre, sus expectativas para la temporada de verano y una aproximación revisada para el cierre de 2024. Hotel Fénix Gran Meliá (C/ Hermosilla, 2). (Texto)(Infografía)

11:00h.- Madrid.- CÁRTEL COCHES.- La OCU presenta su séptima demanda colectiva por el cártel de coches, que afecta a Renault. C/ Albarracín 21.

11:00h.- Porcuna (Jaén).- RESTAURACIONES ARQUEOLOGÍA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, inaugura las obras de restauración de “La Calderona”. Calle Padre Galera 1 (A las 12:00h. atiende a los medios de comunicación y a las 13:15h. visita las obras de restauración del Palacio Vázquez de Molina. Pl. Vázquez de Molina). (Texto)(Foto)(Vídeo)

12:00h.- Madrid.- FUNCIÓN PÚBLICA.- El Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza de Madrid -STEM- se concentra frente al Ministerio de Función Pública y registrará una carta dirigida al ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, solicitando la adopción de medidas para la estabilización del personal temporal al servicio de las administraciones. Ministerio de Función Pública. C/ Mármol, 2.

14:30h.- Madrid.- Madrid.- ALIMENTACIÓN DISTRIBUCIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene en la junta directiva de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), en el Hotel Four Seasons.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- ETA JUICIO.- El que fuera jefe del comando Imanol de ETA, Liher Rodríguez Aretxabaleta, se enfrenta a diez años de cárcel en un juicio en la Audiencia Nacional por haber supuestamente abastecido a sus compañeros de comando en 2005 de armas y explosivos para perpetrar atentados. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- FRAUDE FISCAL.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a 28 acusados de numerosos delitos contra la hacienda pública a través del despacho de abogados Nummaria, entre ellos los actores protagonistas de la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó' Imanol Arias y Ana Duato, con las declaraciones de testigos. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- DERECHOS IA.- Los magistrados del Tribunal Supremo Antonio del Moral y de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y el teniente coronel jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, Juan Rodríguez Álvarez, y la jueza de Violencia sobre la Mujer número 1 de Madrid, María Jesús López Chacón, participan en el curso de verano de la Universidad Complutense sobre 'Inteligencia artificial y derechos fundamentales'. Hotel Victoria Palace. C/ Juan de Toledo, 4

10:30h.- Sevilla.- VIVIENDA JUICIOS.- Comienza el juicio de ‘Los 18 de la Macarena’, el relacionado con el acceso a la vivienda de personas precarias y sin hogar en Sevilla. Sede de CGT (C/ Alfonso XII, 26)

11:00h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- El Pleno del Congreso vota el dictamen de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y celebra el debate de totalidad de la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Congreso de los Diputados. (Texto)

11:45h.- Logroño.- UCRANIA MILITARES.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entrega los diplomas a los militares ucranianos que han finalizado esta formación en el marco de la Misión de Asistencia Militar de la UE en Apoyo a Ucrania. Polígono de Experiencia para Fuerzas Especiales de la Guardia Civil (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.-Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a la recepción por la Fiesta Nacional de Francia, en la residencia del embajador de Francia en España.

SOCIEDAD

08:00h.- Pamplona.- SANFERMINES ENCIERRO.- Quinto encierro de los Sanfermines con toros de la ganadería de Domingo Hernández, de Fuenlabrada (Madrid). Corrales de Santo Domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- MOVILIDAD SOSTENIBLE.- El Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge la jornada "Hacia una movilidad sostenible (y justa). El futuro del 'leasing' social en España" que organizan Transport & Environment, Ethic y Fundación Renault España. C/Alcalá 42, sala Valle-Inclán de 09:30 a 11:15. (Texto)

10:00h.- València.- MEDIOAMBIENTE INCENDIOS.- El Ayuntamiento de València presenta la campaña de concienciación y divulgación de consejos para la prevención de incendios del Parque Natural de la Devesa. Casa Forestal del Saler, acceso por el paseo de Francisco Lozano. (Texto)

10:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- VIOLENCIA GÉNERO.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo,se reúne con las Unidades de Violencia de Género y los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Canarias, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife.

11:00h.- Madrid.- LOTERÍA NAVIDAD.- El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, presenta la campaña de verano de Lotería de Navidad en una jornada en la que se podrá comprar lotería en todas las administraciones. Salón de Sorteos de Loterías, Calle Poeta Joan Maragall, 53. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

11:00h.- Madrid.- ESTADÍSTICA DIVORCIOS.- El INE publica la Estadística de nulidades, separaciones y divorcios Año 2023. (Texto) (Infografía)

11:30h.- Barcelona.- EDUCACIÓN CATALUÑA.- El Gobierno catalán presenta los resultados de las pruebas de evaluación de las competencias básicas de los alumnos del curso 2023-2024, tras los malos resultados de las últimas pruebas PISA. Via Augusta, 202-226 (Texto)

12:00h.- Valladolid.- EFE EXPOSICIÓN.- La Agencia EFE inaugura la exposición fotográfica "Un recorrido por cuatro décadas de actualidad en Castilla y León". Sala San Benito. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

12:30h.- Barcelona.- EDUCACIÓN CIUDADES.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se reúne con el alcalde de Viladecans, Carlos Ruiz, por el proyecto Red de Ciudades Educadoras, en la sede del Ayuntamiento. Antes de la reunión, atiende a los medios de comunicación. Ca n'Amat-Museu de Viladecans.

14:00h.- Madrid.- BOMBEROS FORESTALES.- La Comisión de Transición Ecológica en el Congreso dictamina sendos proyectos de ley de bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales, dirigidos a dignificar las condiciones laborales de este colectivo de más 25.000 profesionales. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:30h.- Madrid.- MUSEO THYSSEN.- Encuentro de prensa para presentar el cómic 'El cóndor y la caníbal', que Víctor Coyote ha hecho inspirado en la exposición 'Memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza'. Museo Thyssen. (Texto)

11:00h.- València.- ARTE RETRATOS.- CaixaForum València presenta la exposición "XIX. El Siglo del Retrato. Colecciones del Museo del Prado. De la Ilustración a la modernidad" con obras de Goya, Madrazo, Rosales, Fortuny, Pinazo, Sorolla y Benlliure, entre otros. CaixaForum, C/ Eduardo Primo Yúfera, 1A. (Texto)

11:00h.- Bilbao.- MUSEO BILBAO.- El Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta la donación de la Colección Bergé, que permite la incorporación de un valioso grupo de obras representativas del arte europeo, norteamericano y latinoamericano de las últimas tres décadas. Bellas Artes (edificio antiguo).

11:00h.- Barcelona.- IBÁÑEZ CRIPTOSELLO.- Correos y la editorial Bruguera presentan el primer criptosello de España, que está dedicado a los personajes de Mortadelo y Filemón, creados por Francisco Ibáñez Edificio Correos OP.Pl. de Correus, S/N. (Texto) (Foto)

11:00h.- Gijón.- SEMANA NEGRA.- La trigésimo séptima edición de la Semana Negra de Gijón encara su recta final con encuentros con los autores Lorenzo Silva, Noemí Trujillo y Carlos Salem y el fotógrafo Jeosm. Hotel Begoña. (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- Presentación de la obra 'Les Mans', de Lázaro García, dirigida por Sílvia Munt, y protagonizada por Raquel Ferri y Ernest Villegas . La Villarroel (Calle Villarroel, 87). (Texto)

11:30h.- Madrid.- SUMA FLAMENCA.- Antonio Benamargo, director de Suma Flamenca, presenta la cuarta edición del este festival dedicado a los nuevos valores del flamenco. Teatros del Canal. (Texto)

12:00h.- Madrid.- JORGE SEMPRÚN.- Acto de reconocimiento a la figura de Jorge Semprún, que dará nombre al Auditorio del Ministerio de Cultura, en el que intervendrá el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y contará con la participación de la actriz Victoria Peña. Ministerio de Cultura. (Texto)

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL MÚSICA.- Presentación de los artistas que conforman el cartel de la 41 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Teatro Guiniguada. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- BALLET NACIONAL.- El director del Ballet Nacional, Rubén Olmo, presenta junto a Antonio Canales y Manuel Coves, 'Generaciones', un espectáculo con piezas de repertorio y nuevas coreografías. Teatro de la Zarzuela. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- MACBA COLECCIÓN.- El MACBA presenta las nuevas incorporaciones de la Coleción del museo, que incluye obras de Daniel G. Andújar, Eva Fàbregas, Susy Gómez, Ariadna Guiteras, Lola Lasurt, Lucía C. Pino, Francesc Torres y Eulalia Valldosera. MACBA. (Texto) (Foto)

13:00h.- Barcelona.- COLM TÓIBÍN.- El escritor irlandés Colm Tóibín presenta en Barcelona su último libro, "La mirada cautiva", un recopilatorio de quince ensayos breves sobre artistas y sus obras. (Texto)

18:00h.- Madrid.- FESTIVAL MAD COOL.- Segunda jornada de la séptima edición del festival de música Mad Cool, el más grande de la Comunidad de Madrid, con Pearl Jam como grandes protagonistas. Recinto Iberdrola Music (Villaverde). (Texto)

18:00h.- Barcelona.- FESTIVAL CRUILLA.- El cubano Chucho Valdés y su mítica banda Irakere, la puertorriqueña Olga Tañón y el venezolano Óscar León actúan en la segunda jornada del Festival Cruiïlla. Parc del Fòrum (Texto)

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Corrida de toros de la ganadería de Domingo Hernández, de Fuenlabrada (Madrid), para los diestros Alejandro Talavante, Daniel Luque y Juan Ortega. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

19:00h.- Santander.- GARCÍA MONTERO.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo entrega a Luis García Montero el premio-taller de poesía Pedro Salinas, que concede la institución por tercera vez. Palacio de la Magdalena.

19:00h.- Madrid.- SCARLETT JOHANSSON.- Presentación de 'Fly me to the Moon', con Scarlett Johansson y Channing Tatum, que se estrena esta semana en todo el mundo. Matadero Madrid - NAVE 16. (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

22:00h.- Bilbao.- BBK LIVE.- Primera jornada del festival BBK Live con los conciertos de Massive Attack y The Prodigy. Campas de Kobetamendi. (Texto) (Foto)

