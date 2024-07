Mazón acusa al Gobierno, Europa y los municipios de “borrarse” en el reparto de menores

Madrid, 10 jul (EFE).- El presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha lamentado que, cuando se habla del reparto de menores inmigrantes, Europa “se borra, el Gobierno se borra y los ayuntamientos no quieren albergar centros”.

Además, se ha quejado de que hasta ayer a las seis de la tarde no conoció la reforma de la Ley de Extranjería que podría hacer obligatorio el reparto de estas personas entre las autonomías.

Mazón ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo de La Razón en Madrid. Allí ha respondido a una pregunta sobre la conferencia de hoy en Tenerife entre Gobierno y autonomías y sobre la reforma de la Ley de Extranjería que prevé un reparto obligatorio de menores inmigrantes en casos de saturación de las zonas receptoras.

“El famoso texto legal que nos trae el Gobierno ha sido trabajado con tal sentido de estado que nos lo enviaron ayer a las seis de la tarde. ¿Por qué hay comunidades que van con sus enmiendas preparadas y nosotros no? Cuando me han preguntado por esta ley debería haber dicho… qué ley? No la he conocido hasta ayer. Tengo expertos estudiándola y en su momento daré una opinión”, ha dicho.

“Lo que de verdad se discute hoy en Tenerife es un reparto derivado de una norma del año 22”, ha añadido.

“Tengo financiación para 317 plazas, pero tengo acogidos a 481 menores. De modo que tenemos colapsados los centros. Ya he aprobado el examen de solidaridad, nos tendrían que dar un matrícula de honor de la solidaridad. Las autonomías no estamos siendo tan poco serias como el Gobierno de España, que se limita a pasar el problema sin recursos a otras administraciones”, ha dicho también.

Además, ha negado que se deba relacionar inmigración con delincuencia: “no voy a vincular inmigración con ilegalidad. No lo voy a hacer. Pero a día de hoy ni un solo ayuntamiento me ha dicho … ‘aquí el próximo centro’. El alcalde de Gandía no me ha dicho.. ¡aquí!. Es un asunto muy peligroso para jugar con las palabras”.

Mazón ha explicado que a los menores que llegan por reparto entre autonomías, Valencia suma los que arriban a sus costas por patera o los que entran “por la puerta de atrás” al acompañar a adultos. Y que eso ha conducido a la saturación de los centros valencianos.

“En estos momentos estamos amenazados por la Fiscalía y el defensor pueblo valenciano por el hacinamiento en nuestros centros de los menores. Soy xenófobo por el colapso y también por pedir medios para acoger a los nuevos” desde la comunidad peor financiada.

En cuanto a la amenaza de Vox de romper los gobiernos con el PP si este partido asume el reparto de los menores inmigrantes, ha señalado que “no temo por la estabilidad del Gobierno de la Comunitat, sería una sorpresa y lo tendría que explicar quien la diera".

En su discurso anterior a las preguntas, Mazón ha lamentado que el Gobierno utilice la cuestión de la inmigración para el enfrentamiento entre territorios, y ha pedido una política de Estado: “decir que hay colapso en los centros de acogida y demandar recursos no es xenófobo, es ser responsable con lo que está pasando. Sobre todo cuando Pedro Sánchez ha hecho singular también en esto a Cataluña”.

Además, ha reivindicado los acuerdos de estado, que deberían extenderse a cuestiones como el mapa de infraestructuras de España, sin agravios compararativos como “sustituir el soterramiento de las vías del tren Alfafar-Sedaví-Benetússer por un túnel peligroso” mientras se gastan miles de millones en Cataluña con soluciones mucho más adecuadas. EFE

