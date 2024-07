Gamarra tacha de "casta" a Begoña Gómez por haber podido entrar por el garaje a los juzgados de Plaza Castilla

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha tachado de "casta" a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber entrado por el garaje a los juzgados de Plaza Castilla para declarar como investigada y no por la entrada principal, como medida de seguridad y para prevenir incidentes. En declaraciones a los medios tras intervenir en el Summer Camp 24 organizado por la Fundación Reformismo 21, Gamarra ha denunciado que el hecho de que Begoña Gómez entrara a los juzgados de Plaza Castilla por el garaje y no por la puerta principal es un ejemplo de que "tanto en el fondo, como en la forma, se sitúan en el ámbito del privilegio" y de que el entorno del presidente son "una casta que está por encima del resto". "Esto es lo que es denunciable éticamente", ha apostillado Gamarra. Además, ha denunciado el hecho "inédito" de que una mujer de un presidente del Gobierno tenga que comparecer en un juzgado para prestar declaración por delitos de corrupción y de tráfico de influencias. "Esto no ha ocurrido nunca en la historia de la democracia española", ha lamentado Gamarra, para incidir a continuación en que estos sucesos están "lastrando" la imagen exterior de España. La secretaria general del PP ha aseverado que "el Estado de Derecho funciona", por lo que "más pronto que tarde se llegará al final y se conocerá la realidad de todos los hechos". DENUNCIA QUE GÓMEZ USA LA MONCLOA PARA SUS NEGOCIOS Respecto a la declaración del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, quien admitió que se reunió con Begoña Gómez en Moncloa antes de que empezara el máster, para la dirigente del PP esto supone convertir la Moncloa en un espacio que utiliza la mujer del presidente para sus negocios y utilizar los medios del Estado en beneficio propio. En esta línea, ha incidido en que la reunión en Moncloa entre la mujer del presidente y Goyache revela que Gómez no es una mujer emprendedora, sino que las cosas que ha conseguido han sido "utilizando su condición de mujer del presidente". "Ha convertido la sede de la Presidencia del Gobierno en la sede de sus actividades económicas y en la sede de sus intereses particulares y personales", ha subrayado. Aunque serán los jueces los que tengan que pronunciarse sobre si estos hechos son constitutivos de un ilícito penal, Gamarra ya ha denunciado que desde el punto de vista ético los hechos son "absolutamente reprobables y censurables". "Esto no es regeneración democrática. Esta es la peor de las degeneraciones democráticas", ha remachado. REPROCHA LA "UTILIZACIÓN CONSTANTE" DE LOS INSTRUMENTOS DEL ESTADO En esta línea, Gamarra ha cargado contra lo que considera una "utilización constante" de los instrumentos del Estado "en servicio de la mujer del presidente". También ha denunciado la "utilización" del Consejo de Ministros y las ruedas de prensa como una "agencia de comunicación de ua persona que tiene que someterse a la ley como el resto de españoles", en referencia a las declaraciones que el Ejecutivo haya podido hacer sobre Begoña Gómez desde Moncloa. "Debiera estar garantizando la imparcialidad de todos los instrumentos del Estado y la colaboración, y lo que está haciendo es todo lo contrario, es la utilización, la apuesta de todos los instrumentos del Estado al servicio de sus intereses particulares y los intereses personales, en este caso, de su mujer", ha protestado. CRÍTICAS AL HERMANO DEL PRESIDENTE Pero no sólo ha cargado contra la mujer del presidente, sino que también ha tenido tiempo para azuzar por los últimos sucesos relacionados con el hermano del presidente, David Azagra, de quien una jueza está pidiendo información a Hacienda para saber si se ha enriquecido ilícitamente. Cuca Gamarra cree que lejos de ser "talentoso", Azagra usa su parentesco con el presidente para acceder a una "serie de privilegios que le permiten desarrollar una actividad en unas circunstancias que nadie entiende", ya que asegura que este no tiene que acudir a su centro de trabajo y tampoco tributar en España. Por todo ello, la secretaria general del PP ha urgido a que Pedro Sánchez dé explicaciones sobre los asuntos de su mujer y su hermano, aunque cree que en realidad el presidente "convive con la corrupción, la ampara y la protege, porque está poniendo todos los instrumentos del Estado al servicio de aquellas personas que están siendo investigadas".

Compartir nota: Guardar Nuevo