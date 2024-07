Díaz quiere replicar las medidas contra la discriminación LGTBI en el sector público

Madrid, 5 jul (EFECOM).- La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dicho que trabajará para replicar en el sector público las medidas pactadas con los agentes sociales para las empresas, que servirán para garantizar la igualdad del colectivo LGTBI y luchar contra su discriminación en el ámbito laboral.

En declaraciones a los medios este viernes antes de clausurar las jornadas LGTBI de UGT, la ministra de Trabajo ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos porque con ella los derechos de las personas trabajadoras LGTBI se convertirán en una norma, de obligado cumplimiento.

Se trata, además, de un acuerdo que tratará, no sólo de "prevenir o erradicar discriminaciones", sino también de impulsar "la igualdad real de oportunidades".

"Queda un reglamento por desarrollar y queda ahora poner en marcha toda la norma y lo vamos a cumplir", ha añadido.

"Nos queda otro tanto que hacer en el ámbito público, porque tenemos tres millones de trabajadores y trabajadoras públicas que no tienen un acuerdo de estas características", ha señalado.

"Para que vean que no me conformo", ha dicho la ministra, quien ha dejado claro que "no nos olvidamos que hay empleados y empleadas públicas que tienen que verse también referidos en un acuerdo de esta naturaleza". EFECOM

