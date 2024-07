De Andrés (PP) ve "adecuado" desplegar la Armada para bloquear cayucos en el mar "si evita el tráfico de seres humanos"

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, ha afirmado que cualquier operación para disponer de los "recursos necesarios", como desplegar la Armada para bloquear en el mar la llegada de migrantes a España, es "adecuada" si ayuda a "evitar el tráfico de seres humanos y el drama que se está produciendo en el mar, con muertes que ni siquiera conocemos su número". El líder popular ha hecho estas apreciaciones, a preguntas de los medios, tras comparecer para dar cuenta de los contenidos de la reunión mantenida este viernes por el comité de dirección del PP vasco, donde se ha analizado la situación política vasca. Cuestionado por su valoración de la petición realizada por el portavoz del PP en el Congreso de desplegar la Armada para evitar la llegada de cayucos a la costa española, Javier de Andrés ha recordado que "no sería la primera vez que la Armada interviene en relación a este tipo de situaciones". "Yo creo que cualquier operación que disponga de los recursos que sean necesarios para evitar el tráfico de seres humanos y evitar el drama que se está produciendo en el mar, con muertes que no sabemos ni siquiera el número, es adecuada", ha manifestado. A su entender, estos problemas "se tienen que resolver en origen y es donde no se está haciendo nada", ha lamentado, para añadir que, desde su punto de vista, "es precisamente el no intervenir en origen, para impedir que se produzcan esos embarques tan arriesgados y que producen tantas muertes, es lo que se tiene que corregir". En su opinión, "es ahí donde tendría que estar el Gobierno de España y no lo está haciendo; y eso es lo que conduce a estas situaciones deplorables". En este punto ha criticado las valoraciones sobre este asunto del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien ha asegurado que le da "un poco de vergüenza que se atreva él a hablar de cómo se tienen que tratar a los inmigrantes, con el historial que lleva detrás". A su entender, en primer lugar, Marlaska no tendría que ser ya ni ministro; precisamente por esta causa y por su responsabilidad en materia de inmigración, entre otras muchas". En este sentido ha añadido que, tras escucharle "dando lecciones", en su opinión, "no está para dar lecciones a nadie porque es uno de los responsables de los dramas que hemos vivido y que no se habían producido jamás en España" y lo que tenía que haber hecho ya es atender a sus "propios errores, de los cuales tenía que haber dado cuenta hace tiempo".

Compartir nota: Guardar Nuevo