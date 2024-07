Amnistían a la exalcaldesa de Figueres (Girona) Marta Felip procesada por presunta desobediencia

El Juzgado Penal 2 de Figueres (Girona) ha amnistiado a la exalcaldesa de este municipio, Marta Felip (PDeCAT), que fue procesada como presunta autora de un delito de desobediencia y se encontraba a la espera de juicio por su participación en la preparación del referéndum independentista del 1-O. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que la alcaldesa, en el ejercicio de sus funciones "emitió y suscribió un documento a modo de carta" en el que manifestaba su apoyo a la celebración de esta consulta convocada por el Govern de la Generalitat para el 1 de octubre de 2017. El auto sostiene que, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, se advirtió a todos los alcaldes de su deber de "paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada" para impedir la celebración del referéndum, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento. Aunque Felip recibió esta carta, en la que se pedía que impidiera o paralizara la consulta, "consintió la apertura" de una quincena de locales de titularidad municipal para que fuesen utilizados como centros de votación. "ÁNIMO DE DESATENDER Y MENOSPRECIAR" La sentencia recoge que Felip no sólo no impartió ninguna orden a la Policía Local para frenar el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional, sino que "bajo el referido ánimo de desatender y menospreciar el requerimiento judicial, de forma reiterada, consciente y abierta, el día 1 de octubre llevó a cabo labores de colaboración y favorecimiento para la celebración del referéndum". Sin embargo, tras la aprobación de la Ley de Amnistía, el juez considera que los actos realizados por la exalcaldesa quedan amparados por la medida de gracia, por lo que acuerda el sobreseimiento libre y el archivo de las presentes actuaciones, así como la consiguiente extinción de su responsabilidad criminal.

