Bolaños dice que no comparte "ni los argumentos políticos ni jurídicos" del Supremo para no amnistiar la malversación

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que, aunque respeta la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación del 'procés', no comparte "ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos" de los magistrados. Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa en el marco de la inauguración del curso de verano ‘Políticas públicas frente a la desigualdad’ de la Fundación Pablo Iglesias y la Universidad Complutense de Madrid. Bolaños ha incidido en que la ley de amnistía "se está aplicando con normalidad". "De hecho, ya hay más de 70 personas que han sido amnistiadas", ha señalado. Al hilo, ha enviado un mensaje a la sociedad catalana y "española en su conjunto": "La normalización en Cataluña es un hecho y es imparable". Así las cosas, el ministro ha incidido en que "España es un Estado de Derecho" y tiene "un sistema garantista de recursos para proteger precisamente los derechos de los ciudadanos y también para garantizar que la ley se aplica". PIDE "RESPETO" A LAS RESOLUCIONES TC SOBRE LOS ERE Preguntado sobre las declaraciones de la secretaria general del PP Cuca Gamarra, de que el Tribunal Constitucional (TC) está haciendo un "revisionismo" del caso de los 'ERE', Bolaños ha pedido "respeto" a las resoluciones judiciales. "Me preocupan estas declaraciones que hace el Partido Popular, porque esas declaraciones que hace, deslegitimando al Tribunal Constitucional, a las instituciones democráticas, en definitiva, le sitúa fuera del sistema institucional que es lo que hacen los partidos ultraderechistas", ha apuntado, al tiempo que ha calificado de "cacería" la actuación del PP hacia la corte de garantías. Cuestionado por las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz respecto a la imparcialidad del próximo magistrado del TC, José María Macías, el titular de Justicia ha dicho que no le corresponde a él "comentar las declaraciones de otros responsables políticos". Bolaños ha insistido en que desde el Gobierno respetan las resoluciones judiciales. "Cosa distinta es que, obviamente, en ocasiones discrepemos de los argumentos jurídicos y políticos que puede contener una resolución, pero eso siempre va detrás del respeto que mostramos siempre a cualquier resolución judicial", ha manifestado. En el marco de sus declaraciones a los medios, el ministro ha agradecido a la Universidad Complutense y a los organizadores de la Escuela de Verano que le hayan invitado a inaugurar un curso sobre políticas públicas que, a su juicio, "son esenciales para el bienestar de la ciudadanía".

Compartir nota: Guardar Nuevo