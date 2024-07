La Generalitat de Cataluña sobre el suicidio de dos hermanas antes de ser desahuciadas: "Ha fallado todo"

La portavoz del Govern en funciones, Patrícia Plaja, ha tachado de tragedia el suicidio de dos hermanas este lunes antes de ser desahuciadas de su domicilio ubicado en la calle Navas de Tolosa del barrio de Sant Andreu de Barcelona, y ha expresado: "¿Qué ha fallado? Ha fallado todo". Así se ha expresado este martes en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras la reunión del Consell Executiu, en la que ha asegurado que se trata de unos hechos que --textualmente-- nunca tendrían que haber sucedido y que no se tendrían que volver a repetir, y ha afirmado: "Ha fallado todo una vez más, esto es lo que es realmente grave. Esto no es un hecho excepcional". La portavoz ha asegurado que el Govern "ha mirado uno por uno el trabajo que habían hecho los diferentes departamentos y que podían tener algún tipo de competencias en este caso", como Territorio; Derechos Sociales, e Interior. "Evidentemente, que pasen estas cosas es una responsabilidad de todas las administraciones y todas las administraciones tienen que colaborar, se tienen que coordinar y tienen que trabajar unidas para que esto no vuelva a suceder", ha añadido. Finalmente, ha destacado que el tema de la vivienda "ha sido desde el inicio de la legislatura una prioridad del Govern".

Compartir nota: Guardar Nuevo