El PP dice que no puede hablar "en nombre de sus CCAA" sobre menores inmigrantes y culpa al Gobierno del "coladero"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que el PP no puede hablar "en nombre de las comunidades autónomas" donde gobierna su partido pero ha señalado que sus autonomías serán "responsables", más de lo que lo es el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien, a su entender, ha hecho en este asunto una "dejación de funciones". Así, Tellado ha afirmado que España sufre una crisis migratoria y el Gobierno "no está a la altura". "Somos un coladero. Somos la puerta sur de Europa y desde luego tenemos un problema migratorio que este Gobierno no atiende adecuadamente", ha declarado en una rueda de prensa en el Congreso. Al ser preguntado si hay un cambio de posición en el PP, después de que Feijóo garantizase solidaridad de sus CCAA en el reparto de menores inmigrantes pero hoy haya pedido "limites" ante la previsión de aumento de llegadas en los próximos meses, Tellado ha indicado que su partido va a mantener un posicionamiento "responsable" frente a la "responsabilidad de la que carece el Gobierno de España". "Es evidente que España vive una crisis migratoria sin precedentes y que la responsabilidad de esa crisis es la dejadez del Gobierno de Pedro Sánchez", ha resaltado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, donde ha subrayado que esa crisis migratoria "tiene en las Islas Canarias el lugar donde se sufren las consecuencias del abandono y de la falta de defensa" de las fronteras por parte del Ejecutivo. "DEBE HABER SOLIDARIDAD POR PARTE DEL CONJUNTO DE CCAA" En este punto, Tellado ha indicado que, ante la situación que vive Canarias, "debe haber solidaridad por parte del conjunto de comunidades autónomas para hacer frente al problema de los menores no acompañados que llegan a España a través de mafias". Según ha subrayado, se trata de "mafias que trafican con personas" y hay que tener en cuenta la "solidaridad interterritorial" y "planteamientos humanitarios" porque esos menores son personas y deben ser "atendidos entre todos". Tellado ha insistido en poner el foco en el "abandono" que hay por parte del Gobierno ante la "presión migratoria que sufren distintos territorios" en España. A su entender, "no está a la altura" y España es "un coladero". "FRENAR LA INMIGRACIÓN ILEGAL QUE ENTRA EN ESPAÑA" Al ser preguntado si las CCAA del PP acudirán a la conferencia sectorial que se celebra en Canarias el 18 de julio, Tellado ha dejado este tema en manos de cada autonomía. "El Partido Popular no puede hablar en nombre de las comunidades autónomas donde gobernamos, porque sería una irresponsabilidad y no sería respetar a los gobiernos autonómicos", ha enfatizado. En este punto, ha indicado que el PP cree que esta cuestión "debe resolverse en una conferencia sectorial donde el Gobierno se siente con las comunidades autónomas y se comprometa en primer lugar a frenar la inmigración ilegal que entra en España sin ningún tipo de control". Según Tellado, hay "una dejación de funciones absolutamente clara" que "se ha convertido en un efecto llamada sin precedentes". "Y nosotros, frente a ese efecto llamada, tenemos que, como país, plantar la cara y defender las fronteras de nuestro país frente a la inmigración irregular e ilegal", ha manifestado, para señalar que las CCCAA "atienden a los menores no acompañados que llegan a nuestro país". Fuentes del PP han señalado que Exteriores debe trabajar en afrontar este problema trabajando con los países de origen y atajar así las mafias, como hacen otros gobiernos europeos como Italia. "El problema requiere una visión global", han añadido las mismas fuentes, que piden al Ejecutivo no "endilgarle" el problemas a las autonomías.

