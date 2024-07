El Congreso desoye al PP y valida la decisión de PSOE y Sumar de admitir la enmienda que eliminó el veto del Senado

La Mesa del Congreso ha desestimado el recurso del PP contra la decisión del PSOE y Sumar de admitir a trámite en la Comisión de Igualdad la controvertida enmienda a la Ley de Paridad que ha acabado eliminando el veto irrevocable del Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto. Según explica, el informe de la letrada que avisó de posible inconstitucionalidad no era vinculante y la Mesa de la comisión tenía potestad para tomar la decisión que adoptó. Se trata de una enmienda que el PSOE y Sumar presentaron a la Ley de Paridad para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de eliminar el veto irrevocable del Senado a la senda de déficit, algo que venía impidiendo al gobierno de coalición aprobar un techo de gasto dada la mayoría del PP en la Cámara Alta. La letrada de la Comisión de Igualdad avisó de que esa enmienda, junto con otra que modificaba la Ley de Gobierno y que finalmente fue retirada, no guarda "coherencia con el objeto del proyecto" pues incluye contenidos que "nada tienen que ver con la regulación de la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres". "EVIDENTE FALTA DE CONEXIÓN" A su juicio, es "evidente la falta de conexión material entre la enmienda y la iniciativa legislativa que se tramita" podría vulnerar el artículo 23 de la Constitución que reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, pero el PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa de la Comisión de Igualdad, desoyeron el informe y admitieron a trámite las enmiendas. De hecho, la relativa al techo de gasto, se incorporó en ponencia a la Ley de Paridad, que aprobó el Congreso la pasada semana y que ahora tramita el Senado. Pero el PP presentó un recurso a la Mesa del Congreso que preside Francina Armengol esgrimiendo ese informe de la letrada y exigiendo que se anulen las dos enmiendas por "infracción del procedimiento legislativo". En su reunión de este martes, la Mesa del Congreso ha desestimado el escrito del PP y, sin entrar en el fondo del asunto, ha señalado que la Comisión de Igualdad tenía autonomía para admitir las enmiendas y que el informe de la letrada no era vinculante. Lo que le queda al PP será recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. POSIBLES RECURSOS AL TC Y CHOQUE ARMENGOL-ROLLÁN En todo caso, los 'populares' tienen mayoría absoluta en el Senado y pueden revocar esa disposición de la Ley de Paridad que reforma la Ley de Estabilidad. Y si al final no pueden frenar la liquidación del veto del Senado y la ley acaba tal cual está en el BOE, podrán presentar un recurso de inconstitucionalidad, como tienen anunciado. Este asunto ha vuelto a provocar un choque institucional entre las dos Cámaras. El presidente del Senado, Pedro Rollán, envió una carta a Armengol quejándose de esa maniobra parlamentaria y la presidenta del Congreso acaba de responderle recordando que la Cámara baja es soberana para tomar sus propias decisiones conforme a sus propia normas. Según remarca Armengol, son los órganos del Congreso, y no otros, los que adoptan sus decisiones sobre la tramitación de iniciativas legislativas, cumpliendo "escrupulosamente" lo dispuesto en la Constitución y su Reglamento.

