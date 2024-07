Sánchez cree que Sumar "tiene tareas" tras la victoria de la ultraderecha en Francia y pide que arregle sus diferencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el socio minoritario de la coalición en el Ejecutivo, Sumar, tiene "tareas" tras la victoria de la extrema derecha en Francia de este domingo, y le ha pedido que solucione sus "discrepancias" internas y mire a "lo que tiene en frente", que son partidos que cuestionan "no solo los logros de estos últimos seis años", sino algunos de los consensos de los 45 años de democracia. Así lo ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntado por su valoración de los resultados de la primera vuelta los comicios legislativos de Francia, donde la Agrupación Nacional de Marine Le Pen ha ganado por encima del resto de fuerzas. Sánchez ha indicado que "todo pasa" por la unidad de la izquierda en Francia, del que deberían tomar nota sus socios. "Yo no doy por hecha la victoria de la ultraderecha en Francia, creo que todo pasa por el Partido Socialista, su fortaleza y también la unidad de la izquierda y bueno, eso también tiene su lectura en España sobre qué tareas tienen los socios del gobierno a la izquierda del PSOE", ha explicado el jefe del Gobierno, incidiendo en que el "avance de la ultraderecha" en Francia "no es ajeno a lo que está ocurriendo" en España. Sánchez ha proseguido su explicación diciendo que siempre se ha mostrado "respetuoso con ese espacio", pero que cree que deberían poner por encima de sus diferencias su rechazo a lo que "tiene enfrente", que es "muy grave". "Puede haber diferencias, discrepancias en torno a ese espacio, pero si uno mira lo que tiene enfrente, y lo que tiene enfrente es muy serio, es muy grave", ha agregado. Después de compartir su deseo de que la izquierda francesa se movilice en la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia para ganar a la Agrupación Nacional, el también líder del PSOE ha apuntado a que a la "ultraderecha" se le gana "gobernando" y poniendo en marcha "políticas progresistas que desmientan uno a uno con hechos todos los bulos". En este punto ha alabado al gobierno de coalición de PSOE y Sumar, asegurando que justamente fue en España donde se congregó "la internacional ultraderechista" de Vox con el presidente de Argentina, Javier Milei, o el presidente de Hungría, Viktor Orbán. "No es casualidad que se reúnan en España porque es aquí donde demostramos que se puede subir el salario mínimo y crear empleo", ha agregado. CULPA AL PP DEL AUGE DE LA EXTREMA DERECHA Por otra parte, Sánchez ha culpado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, del crecimiento que las encuestas otorgan al partido del comunicador Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, asegurando que "si uno pacta con la ultraderecha" no se reduce su peso, sino que se contribuye a que crezca "en forma de nuevos partidos". "Algo que siempre hemos dicho al señor Feijóo y PP es que si uno pacta con la ultraderecha, no está reduciendo ese peso político de la ultraderecha, sino que además lo que se está haciendo es ser devorado por esa ultraderecha y contribuir a que crezca esa en forma de nuevos partidos políticos, como es el caso de Alvise", ha apuntado. Además, ha indicado que "la ultraderecha" crece no solo de manera "directa, sino también en forma "indirecta a través del Partido Popular". Ante eso, ha compartido su "orgullo" porque en las elecciones generales del 23 de julio España demostrara que se puede ganar y frenar a la extrema derecha "avanzando con políticas progresistas".

