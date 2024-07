Ayuso pone en valor el acuerdo de PP para EBAU frente a las políticas socialistas, que destruyen "la calidad educativa"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el acuerdo que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han impulsado para una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común para 2025 y ha alertado de que los socialistas "vienen destruyendo la calidad educativa". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y buena parte de sus presidentes autonómicos se han reunido este lunes en Salamanca para suscribir el pacto. Allí, la dirigente madrileña ha considerado que este es "un primer paso" en la batalla por "la calidad y la excelencia educativa en el acceso a la Universidad, por la igualdad ante la ley y las oportunidades", por la "juventud" y por "el futuro de España". Ayuso ha puesto en valor que todas las regiones del PP hayan "trabajado juntas" en esta iniciativa "impulsada por el presidente, Alberto Núñez Feijóo" para lograr "una EBAU común en exigencia o en criterios de corrección". Y es que considera que "no tiene sentido tener el distrito universitario único y que la Selectividad no seleccione a los que más esfuerzan y a los que más saben y que los criterios varíen dependiendo de dónde se venga". A su parecer, esto provoca que "los mejores en muchas ocasiones se queden fuera". "El esfuerzo que han realizado las consejerías de educación en estos meses ha sido fundamental porque el Gobierno central prepara una EBAU por competencias en las que se diluyen las asignaturas, el conocimiento, la exigencia, las notas claras y, por tanto, la seguridad jurídica", ha remarcado. SE SUPLANTAN "SABERES EFECTIVOS CON IDEOLOGÍA" En este sentido, ha sostenido que "los socialistas vienen destruyendo la calidad educativa desde la LOGSE". "Primero fueron contra las Humanidades, empezando por el español como lengua común y la Historia, hasta llegar a las matemáticas puras, que ya están también en peligro con su última reforma", ha señalado, para a continuación sostener que con la LOMLOE el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "atenta contra la libertad de elección de las familias y suplanta los saberes efectivos con ideología" y con la LOSU "se rinde a los nacionalistas". Apunta a que "su aplicación es un desastre que amenaza a la autonomía financiera y educativa de las comunidades autónomas". "Que quede claro, destruir la calidad acaba con la igualdad de oportunidades, con el verdadero ascensor social que ha de ser la Educación", ha subrayado. La jefa del Ejecutivo madrileño ha avisado de que "ninguna" de las "políticas de Sánchez y de sus socios es casualidad", y como ejemplo ha puesto que "el deterioro de la enseñanza del español y el incumplimiento de las sentencias judiciales" ha llevado "al Congreso de los Pinganillos" y "a la manipulación de la enseñanza de la Historia sustituida por una supuesta Memoria Democrática que no es más que frentismo e ingeniería". "Sánchez también se ha empeñado en la caída de nivel entre los funcionarios de carrera y las oposiciones, despreciando las pruebas de acceso, como para ser rector o juez entre otras, mientras han ido llenando los temarios de ideología, disminuyendo el rigor y la exigencia académica", ha trasladado. "ESTRATEGIA DE LA CARCOMA TAMBIÉN EN EDUCACIÓN" Para la 'popular', la "estrategia de la carcoma" que impulsan llega "también a la educación, a todos los niveles". A su juicio, "quiere una España intervenida, subvencionada, dependiente del poder, sin controles ni contrapesos". En este punto, ha indicado que por ello también "están también interviniendo las prácticas universitarias y de FP" y haciendo "que los alumnos coticen por formarse, lo que está terminando con muchos becarios". "Quieren romper los puentes que unen la universidad con la empresa, con la realidad, con la propia Historia y entre españoles. Quieren un futuro en el que los ciudadanos pierdan las ganas y en el que no tengamos herramientas frente al abuso de poder, en que perdamos la libertad y en el que los jóvenes no sepan de dónde vienen, quiénes son, ni puedan elegir responsablemente dónde quieren ir", ha subrayado. Ante esto, ha defendido que en la Comunidad de Madrid llevan "décadas siendo alternativa a la izquierda", defendiendo "una Educación libre, plural y de calidad frente a las políticas de ingeniería social".

