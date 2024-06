Podemos someterá a votación en el Congreso la adhesión de España al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares

Podemos exigirá ante el Pleno del Congreso la adhesión de España al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares ante el riesgo "tan alto" de que este tipo de armamento sea utilizado por Rusia o Israel. Será a través de una proposición no de ley con la que los de Ione Belarra buscan alertar de que se está produciendo un incremento en el gasto mundial en armas nucleares. Concretamente, según recogen, en el año 2023 el gasto en este tipo de armamento aumentó un 13% hasta alcanzar la cifra récord de 91.400 millones de dólares. Y es que, según explican en la iniciativa recogida por Europa Press, los nueve países con armas atómicas confirmadas (EE.UU, China, Rusia, Reino Unido, Francia, India, Israel, Pakistán y Corea del Norte) invirtieron de media 173.884 dólares por minuto. EL DESAFÍO DE LA IA Pero no solo eso, los morados consideran también que actualmente el nivel de riesgo a que estas armas sean utilizadas es de los "más altos" desde la Guerra Fría con Rusia e Israel como los principales "responsables" debido a su implicación en la invasión de Ucrania y el genocidio en Gaza, respectivamente. Además, alertan del desafío que supone que la tecnología emergente de la Inteligencia Artificial tenga el potencial de aumentar el uso de armas nucleares por la aceleración del ritmo de las guerras y la reducción del tiempo de toma de decisiones. Por todo ello, creen que tiene "especial relevancia" para España la adhesión al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y ven "inexplicable" que el Gobierno no se haya adherido todavía a este tratado.

